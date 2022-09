El podcast «Serial» lanza nuevo episodio tras liberación de Adnan Syed

Entornointeligente.com /

El podcast «Serial» siguió de cerca el caso de Adnan Syed.

(CNN) — El podcast que arrojó luz sobre el caso de Adnan Syed estuvo presente el lunes cuando fue liberado para su arresto domiciliario.

«Serial» exploró la condena de Syed por el asesinato de su novia del bachillerato, Hae Min Lee. La jueza Melissa Phinn, del Tribunal de Circuito de la ciudad de Baltimore, revocó el lunes su condena de 1999.

En 2014, «Serial», conducido por la periodista Sarah Koenig, contribuyó a despertar el interés por los podcasts y por el caso particular de Syed. La primera temporada, compuesta por 12 episodios, batió el récord de podcasts en el momento de su lanzamiento con más de 300 millones de descargas, según los productores del programa.

El podcast sigue siendo citado con frecuencia como uno de los podcasts más populares del mundo y fue número 1 en la lista de podcasts de Apple este martes, el mismo día en que se publicó un nuevo episodio en el que Koenig explica cómo se produjo la liberación de Syed.

A Baltimore prosecutor stumbles upon two handwritten notes in Adnan’s case file. They change everything. A new episode from season one, out now. https://t.co/0O60tPrtxS

— Serial (@serial) September 20, 2022

«Según la fiscalía, no se propusieron desmontar el caso de Adnan, esto es, su propio caso», dice Koenig en el nuevo episodio. «Dicen que simplemente se desmoronó una vez que echaron un vistazo exhaustivo».

Syed cumplía una cadena perpetua por asesinato en primer grado, robo, secuestro y detención ilegal.

El material de la investigación estatal que no se entregó adecuadamente a los abogados defensores de Syed, y la existencia de dos sospechosos que podrían haber sido exculpados indebidamente como parte de la investigación fueron las razones para la revocación de la condena.

«El caso de Adnan era un lío, es un lío. Es más o menos donde estábamos cuando dejamos de informar en 2014», dice Koenig en el podcast. «La policía de la ciudad de Baltimore ha dicho a la fiscalía que van a poner a alguien de nuevo en el caso. Alguien tratará de hablar con los dos sospechosos que Becky [Feldman, jefa de la unidad de revisión de sentencias de la fiscalía] identificó en la moción. No tengo ninguna predicción sobre lo que podría resultar de eso. Pero sí sé que las posibilidades de que el Estado vuelva a intentar procesar a Adnan son, en el mejor de los casos, remotas».

Los fiscales disponen de 30 días para decidir si quieren llevar a cabo un nuevo juicio contra Syed.

— Sabrina Shulman, Kristina Sgueglia, Lauren Koenig, Dakin Andone y Eric Levenson contribuyeron con este reportaje.

