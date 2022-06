El plan de la CVC para enfrentar la contaminación de los ríos del Valle

Entornointeligente.com /

Antes de terminar este año se conocerá el diagnóstico que la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, está realizando sobre el río Cauca en su paso por el Valle.

Marco Antonio Suárez, director de la entidad, afirmó que este será el resultado de un proyecto denominado «Expedición río Cauca», con el que se dará a conocer, a través de un documental, la calidad del agua, quiénes habitan las riberas del río, dónde se debe hacer intervención, entre otros puntos.

En el programa Protagonistas en Vivo, que se emite por las redes sociales del El País, el funcionario aseguró, además, que hay varios proyectos en marcha como la construcción de 16 plantas de tratamiento residual, Ptar, para reducir la contaminación que generan los municipios en los ríos del Valle.

¿Por qué tenemos un clima tan variado en este momento?

Nosotros hacemos un monitoreo durante las 24 horas del día con el Centro de Control Hidroclimatológico que tenemos en la corporación, con más de 280 estaciones. Hoy estamos afectados por el Fenómeno de la Niña, que según nos informa el Ideam va a ir hasta finales de agosto y principios de septiembre. Eso no quiere decir que no vaya a haber unos días de verano, pero no van a ser días de temperaturas constantes de 30 a 32 grados. Va a hacer sol, pero también tendremos lluvias. Eso es consecuencia del cambio climático que nos está afectando.

«Con las lluvias, además de crecientes, hay saturación en los suelos, es decir, mucha agua que baja de las montañas, lo que hace que puedan generarse derrumbes» ¿En qué consiste el proyecto de ‘Expedición del río Cauca’?

Es un trabajo de dos años que hicimos por los 400 km del río, desde que entra en Jamundí hasta Cartago. Analizamos la calidad del agua, especies, comunidades de la zona, quiénes viven del río, zonas críticas, dónde hacer intervención, entre otros puntos. El resultado será un documental que presentaremos este año. Es uno de los proyectos más importantes que está haciendo la CVC actualmente para mostrar la importancia del río.

¿Qué resultados nos puede adelantar?

El Cauca es un río resiliente, es tan rico, tan importante, que a pesar de todo lo que le hacemos tienen mucha vida. Donde más recibe contaminación y más se afecta es en Cali. Si lo quitáramos de la ciudad y lo vemos más arriba, está lleno de vida, no solo de fauna y de flora, sino de comunidades que viven del río.

«Lo que le decimos a la gente es que no se confíe, que este no es el momento del paseo de olla. En las partes altas y medias de nuestras cuencas sí está lloviendo» ¿Qué tan contaminados están nuestros ríos?

En términos generales, están bien para efectos del tratamiento de aguas y del consumo humano. En su gran mayoría pueden albergar peces, pero hay zonas críticas en contaminación. Por ejemplo, en la zona alta y media del río Cali el agua es perfecta, pero pasa por la zona urbana de Cali y se afecta. Por eso es importante el proyecto de mejoramiento de las plantas de aguas residuales.

Cuando llegué a la CVC, entre el 75 % y el 80 % de nuestros municipios no tenían planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar). En este momento vamos a hacer más de 16 plantas en lugares como Yumbo, Palmira, Jamundí, Buga, Zarzal y Candelaria.

¿En qué estado están esas obras?

La Ptar de Palmira estaba en ejecución, pero como hubo caducidad del contrato, vamos a retomar. La de Yumbo se inaugurará en septiembre; la de Jamundí está en ejecución con miras a inaugurarla antes de terminar el 2023. En el caso de la Ptar de Candelaria, iniciamos el proceso de licitación ahora en junio, o sea que esa es una obra de vigencias futuras y terminará en el 2024, al igual que la de Zarzal y Cartago.

¿Hay presupuesto disponible para cumplir con estas obras?

Sí, lo hay. Recordemos que contamos con el presupuesto por sobretasa ambiental y a eso se suma que la CVC ha tenido un manejo muy juicioso de sus recursos económicos.

¿A qué otros proyectos le apuesta la CVC?

La deforestación en Colombia es muy grave y por eso hay que apostarle a este tema. Como corporación nos propusimos la meta de sembrar ocho millones de árboles y ya llevamos cinco millones. Eso es muy importante porque se le da oxígeno al Valle del Cauca.

¿Qué iniciativas tienen enfocadas en los jóvenes?

Creamos los Encuentros Ambientales Regionales de Jóvenes. Llevamos ya siete encuentros en los que nos reunimos con las autoridades locales para encontrar oportunidades de trabajo para los jóvenes desde la capacitación ambiental. A la fecha, hemos capacitado, con apoyo de la Universidad del Valle, a más de dos mil jóvenes, en temas como el mejoramiento del paisaje, el turismo de naturaleza, los negocios verdes.

Adicionalmente, tenemos el proyecto Iniciativas Juveniles Ambientales (IJA), enfocado en la orientación para la creación de empresa y formulación de proyectos. Algo especial de esta iniciativa es que si esas propuestas están bien formuladas y se encuentran entre los $ 10 millones y $ 50 millones, la CVC los va a financiar para que los jóvenes lo hagan realidad.

¿Qué tanto cuidamos nuestro medio ambiente en el Valle?

Yo creo que bastante. Ahora hay un cambio de conciencia. Siempre hablamos de que tenemos un Valle de los sueños y eso es una realidad. Nosotros somos el departamento más biodiverso de Colombia y si tenemos en cuenta nuestra área, que son dos millones de hectáreas frente al primero que es el Amazonas, con diez millones de hectáreas, imagínese la riqueza natural con la que contamos. También somos uno de los pocos departamentos con más del 30 % de áreas protegidas. Eso es supremamente importante, algo posible gracias a la conciencia de todos los vallecaucanos y al trabajo que hacemos desde la CVC.

¿Cómo actúa la CVC en los Farallones de Cali?

Los Farallones son un parque nacional natural y, por lo tanto, la jurisdicción es de Parques Nacionales. Sin embargo, nosotros, en una parte pequeña, tenemos competencia y estamos atentos porque ahí nacen seis de los siete ríos que llegan a la ciudad. En los Farallones hay una situación compleja de minería, especialmente con grupos armados ilegales, es algo bastante delicado que, definitivamente, requiere una intervención integral de todo el Estado para que la situación no se salga de las manos.

Educación ambiental La CVC fomenta varias iniciativas de educación ambiental, por ejemplo, están la plataforma Geocvc y la aplicación ’Más Cerca’, a través de las cuales se ofrece información en tiempo real del clima en cada uno de los municipios del Valle.

‘Modo Verde Radio’, la primera emisora ambiental 100 % virtual, y ‘Roque Rupito en Valle de los Sueños’, serie infantil animada, son también otras apuestas.

