Entornointeligente.com /

El presidente Alberto Fernández presentó en sociedad el plan “Argentina Hace” , que con una inversión de 9000 millones de pesos busca generar “20 mil puestos de trabajo” para “cooperativas de vecinos” en los próximos tres meses. Su ideólogo, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, lo definió como un plan “de infraestructura social básica, de ejecución rápida y mano de obra intensiva para generar empleo en todas las localidades y hacer las obras que necesitan los vecinos”. “Es un programa que no va a esperar que la mano invisible del mercado actúe, que va a traer la mano solidaria y visible del Estado”, destacó el gobernador Axel Kicillof , que participó del acto en el cuartel del Bomberos Voluntarios de San Fernando junto al intendente Juan Andreotti , a los ministros del Interior, Eduardo De Pedro , y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta , y la presidenta de Aysa, Malena Galmarini .

Katopodis definió el plan a partir de “cuatro componentes”. ” Vamos a hacer el agua y las cloacas en cada localidad; las veredas, rampas y bicisendas y todo lo relacionado con rutas y la accesibilidad a nuestros barrios; todo lo que tiene que ver con obras hidráulicas pequeñas, pluviales, defensas, desagües; y vamos a trabajar para construir y mejorar la escuelas y los clubes de barrio”, describió. “Los que sufrieron en la Argentina de estos cuatro años tienen que saber que no van a seguir sufriendo”, cerró.

Kicillof contó que por la mañana presentó junto a Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, la versión bonaerense del plan Argentina contra el Hambre, que en su territorio implicará “que 560 mil familias reciban una ayuda para terminar con ese desastre”. “El problema del hambre y la pobreza tiene una sola solución de fondo, estructural. Gobernar es crear trabajo, por eso estamos con el ministro Katopodis presentando Argentina Hace , un programa que no va a esperar que la mano invisible del mercado actúe, que va a traer la mano solidaria y visible del Estado, para que todos los bonaerenses y los argentinos se pongan a trabajar”. “Estamos para ayudar, para trabajar, y no vamos a descansar hasta que se devuelva a cada argentino el pan, el techo y la dignidad”, afirmó el gobernador.

Galmarini hizo una breve intervención a pedido de Fernández. ” Tenemos un plan muy ambicioso que es llevar agua y cloacas a cada vecino, que es llevarles salud, cuidar el medioambiente, dar vida” , dijo. Dirigiéndose al presidente, agregó que “la empresa (Aysa) la dejaron como al país, quebrada, pero estoy segura de que la vamos a poner de pie, tanto a Aysa como a la Argentina”.

Fernández arrancó contando un diálogo matinal con la vicepresidenta Cristina Fernández. “El secreto de lo que viene es que hagamos las cosas bien”, le dijo, y “la frase viene a cuento por la historia que voy a contar”. Recordó que “a los hinchas de Argentinos Juniors nos gusta ver jugar bien al fútbol”, mencionó sin nombrarlo a “un técnico que especulaba mucho, que mandaba centros a la olla para ver si algún grandote cabeceaba” y que entonces, años atrás, le dijo al presidente del club que no volvería a la cancha “hasta que Argentinos juegue al fútbol”. Cuando asumió un técnico más afín, el presidente le contó aquel diálogo y “ese nuevo DT me dio una enseñanza filosófica, de vida: ‘eso es un gran error, las cosas salen mucho mejor cuando jugás bien que cuando especulás, el secreto es jugar bien, no especular’ “, recordó el mensaje y agradeció “a mi querido Pipo Gorosito “, que estaba en el acto y se ganó un aplauso.

“Hemos llegado hasta acá simplemente con la consigna de hacer las cosas bien, no especular, no ver qué nos conviene sino qué conviene a la gente, no ver qué nos da provecho político sino qué le sirve a los argentinos y argentinas”, afirmó Fernández. “En esa lógica se inscribe” Argentina Hace, que definió como “un plan absolutamente integrador, porque resuelve pequeñas obras que necesitan los ciudadanos del Gran Buenos Aires, de toda la provincia y del país, obras que además serán hechas por los propios vecinos, por pequeñas empresas constructoras, por cooperativas que van a poner en valor el trabajo de los argentinos”. Destacó que también es integrador “porque la mitad de los que trabajen van a ser mujeres” y, con la ministra Gómez Alcorta a sus espaldas, apuntó que ” todos los organismos públicos, por ley, vamos a recibir instrucciones sobre cómo terminar con la violencia de género “.

Entre las virtudes del “plan que Gabriel (Katopodis) organizó” destacó “que llega rápido a pueblos y ciudades, que moviliza a vecinos, ya que son las mismas cooperativas de vecinos las que van a hacer los arreglos” y puntualizó que “generará 20 mil puestos de trabajo”. “En una Argentina que necesita trabajar, es un plan en el que vamos a invertir cerca de 9000 millones de pesos en los próximos tres meses para que las obras se hagan, los argentinos recuperen el trabajo y los vecinos vivan mejor”.

“Les pido a todos, ya que nos tocó llegar al fondo del pozo, que hagamos juntos el esfuerzo para salir del fondo del pozo. El primer esfuerzo es darle una mano a los que están peor y no es sólo de un presidente, de un ministro, es de todos, todas y todes, para que nadie se quede afuera, es de todos los argentinos de bien”, enfatizó, y celebró la presencia de intendentes peronistas pero también opositores como Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, a quien agradeció especialmente . Cerró con la cita del “filósofo Pipo Gorosito: si hacemos las cosas bien, es mucho más posible que todo salga mejor”.

LINK ORIGINAL: Pagina 12

Entornointeligente.com