El pistacho, primer fruto seco en la nueva pirámide de la dieta mediterránea

Entornointeligente.com /

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Pistachos con cáscara y pelados. GTRES

La dieta mediterránea está considerada como una de las dietas más saludables tanto por organismos como la OMS, como por la mayoría de sociedades científicas de todo el mundo. Esa es, sin duda, una de las razones que explican que España haya sido considerado el país más saludable el mundo.

Los frutos secos son una parte fundamental de la dieta mediterránea y se recomienda consumirlos a diario. Y entre todos, el pistacho sube enteros por sus múltiples cualidades. Es el protagonista de la nueva pirámide oficial de la dieta mediterránea , en la categoría de frutos secos, que elabora la Fundación Dieta Mediterránea.

Esta organización ha dado este liderazgo al pistacho por su completo perfil nutricional y su importancia en la dieta mediterránea. Lo ha dado a conocer Ramón Estruch, director del estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) y miembro del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona.

Comparado con otros frutos secos, Estruch explica que el pistacho tiene una menor cantidad de grasa y contenido energético, junto a una alta proporción de fibra, potasio, vitaminas E y K, fitosteroles y determinados carotenoides, como la luteína y zeaxantína, de gran importancia en la prevención de enfermedades oculares.

La luteína y la zeaxantína son precisamente las responsables del color tan característico de los pistachos. Se ha visto, además, su eficacia en la prevención de las lesiones fototóxicas y sobre todo sobre la degeneración macular relacionada con la edad, que es la principal causa de ceguera en los ancianos.

Según Estruch resume las múltiples propiedades del pistacho como alimento:

Reduce la presión arterial.

Facilita la función endotelial y reduce la rigidez arterial.

Mejora el perfil lípido (al reducir el colesterol total y sobre todo el colesterol malo).

Reduce la incidencia de diabetes.

Promueve el crecimiento de las bacterias saludables de la flora intestinal. Estudios científicos han mostrado que las personas que consumen con frecuencia estos frutos secos presenten una reducción de casi un 20% en la mortalidad total y una reducción cercana al 30% en el riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares mayores, como infarto de miocardio, accidente vascular cerebral o muerte de causa cardiovascular.

Pistachos o no, son numerosos los estudios que demuestran los efectos beneficiosos de los frutos secos para la salud y, en especial, para la prevención de enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas. De ahí, que numerosas sociedades científicas, como, por ejemplo, la Sociedad Americana de Cardiología, recomienden el consumo regular de frutos secos, en el marco de una dieta saludable, como es la dieta mediterránea.

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Proyectan introducir buses y taxis eléctricos en Colón, amigables con el ambiente Niegan cambio de medida cautelar a mujer que mató a su pareja en Coclé Next → You May Also Like Períodos cortos de actividad física diaria ayudan a mantenerse saludable: estudio febrero 22, 2019 admin Comentarios desactivados en Períodos cortos de actividad física diaria ayudan a mantenerse saludable: estudio Fumar durante el embarazo multiplica el riesgo de TDAH en el bebé febrero 27, 2019 admin Comentarios desactivados en Fumar durante el embarazo multiplica el riesgo de TDAH en el bebé ¿Es verdad que el azúcar pone más activos a los niños? febrero 16, 2019 admin Comentarios desactivados en ¿Es verdad que el azúcar pone más activos a los niños? El Tiempo Caracas 22 ° nubes rotas humidity: 73% wind: 1m/s E H 21 • L 20 32 ° Fri 29 ° Sat 30 ° Sun 29 ° Mon Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Rami Malek, muy cerca de ser el villano de la nueva película de James Bond febrero 28, 2019 admin Comentarios desactivados en Rami Malek, muy cerca de ser el villano de la nueva película de James Bond CULTURA Con ‘Adiós muchachos’, despiden a Tristán Solarte febrero 27, 2019 admin Comentarios desactivados en Con ‘Adiós muchachos’, despiden a Tristán Solarte CULTURA The Black Eyed Peas anuncian conciertos en España febrero 27, 2019 admin Comentarios desactivados en The Black Eyed Peas anuncian conciertos en España CULTURA Temas de Rihanna, Ariana Grande o Camila Cabello, censurados por “pornográficos” en Indonesia febrero 27, 2019 admin Comentarios desactivados en Temas de Rihanna, Ariana Grande o Camila Cabello, censurados por “pornográficos” en Indonesia

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com