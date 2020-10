El piloto que ahora vuela con sus hamburguesas

Entornointeligente.com /

Nicolás Bieri descubrió su amor por la cocina cuando estaba en el ejército suizo y conducía tanques de guerra. Su pasión lo llevó a restaurantes Michelin. Sin embargo, decidió cambiar de rumbo y empezó a pilotear aviones hasta que llegó la pandemia y tuvo que volver a sus orígenes. Ahora su destino es Bieri Good Burger. Esta es su historia:

Al poco tiempo de volar por última vez, un día Nicolás Bieri se despertó y le dijo a su esposa: “Mi amor, voy a hacer hamburguesas”. Fue el 20 de marzo, cuando la pandemia le detuvo la vida que llevaba desde hace ocho años: pilotear ‘jets’ con capacidad de entre 200 y 300 pasajeros hacia y desde Europa. Esa cifra es casi la misma cantidad de hamburguesas que ahora hace y despacha a la semana desde la cocina de su casa.

Así nació Bieri Good Burger. Hasta el momento tiene dos opciones en el menú: la Bieri Good Burger clásica doble carne o la Bieri Good estilo francés. El combo de la clásica viene con una hamburguesa doble carne de 180 g con doble queso ‘cheddar’, pan artesanal, salsa de la casa, lechuga, tomate y cebolla ‘grille’.

Mientras que la de estilo francés viene sin lechuga y tomate, pero lleva una deliciosa cebolla caramelizada. Los combos incluyen papas rústicas crujientes, perfumadas con tomillo y romero de la huerta, y gaseosa o cerveza .

Se me despertó ese lado del ADN. Mi familia siempre ha tenido una fuerte tradición culinaria empírica

FACEBOOK TWITTER La receta le ha funcionado a Bieri en su cocina oculta, que no es otra sino la de su casa. En este momento ya son más las hamburguesas que ha hecho que las horas de vuelo en ‘jet’ que tiene en su larga experiencia: más de 3.000 horas de ‘jet’ versus 3.200 hamburguesas en cinco meses.

“Yo trabajo en la cocina y mi esposa, cuando puede, me ayuda”, explica el chef.

Nicolás Bieri despacha las hamburguesas desde la cocina de su casa, sin embargo el negocio ha crecido tanto que está pensando montar un local.

Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Los saltos de Bieri Aunque el salto pareciera brusco: pasar de ser piloto de vuelos internacionales a ser emprendedor de hamburguesas, para este piloto, chef, exsoldado suizo y padre de 35 años es más bien algo común.

A los 18 años decidió unirse al ejército suizo. Cuenta con la nacionalidad por el lado materno, así que tenía la posibilidad de prestar allá el servicio en lugar de hacerlo acá en Colombia.

Sin dudarlo, casi que al día siguiente de graduarse del colegio, arrancó para Europa con el fin de formar parte de las fuerzas armadas de ese pacífico país.

Bieri siempre ha amado las motos, los carros, “la gasolina”, dice él. Así que cuando le preguntaron qué quería hacer en el ejército, pidió artillería.

Llegó a manejar tanques de guerra. Condujo el M109, un tanque artillero americano al que los suizos le hicieron algunos ajustes y ahora tiene mayor capacidad de munición: 40 proyectiles y 64 cargas propulsoras. Cifra que Bieri ya superó pues su récord es haber hecho 65 hamburguesas en dos horas.

Ahí empecé mi carrera de aviación hasta que comenzó esta cuarentena

FACEBOOK TWITTER No fue en el encierro del tanque donde encontró su pasión, sino en la cocina. Lo rotaban entre funciones y cuando le tocó la cocina se dio cuenta de que era eso a lo que se quería dedicar.

“Se me despertó ese lado del ADN. Mi familia siempre ha tenido una fuerte tradición culinaria empírica”, cuenta el chef.

La vida lo llevó por ese camino pues una vez terminó su tiempo en el ejército, un amigo suizo que tenía restaurantes en la ciudad de Friburgo le dijo que se fuera a trabajar en el restaurante italiano Luigia. “Pelaba papas, lavaba loza, hacía lo más básico en una cocina”, dice Bieri.

Michelin Luego se fue a vivir a Donostia San Sebastián, en el País Vasco (España), una de las ciudades del mundo que durante mucho tiempo ha ostentado tener el mayor número de estrellas Michelin por metro cuadrado.

Aprovechó que estaba en esa ciudad para estudiar en la escuela Cebanc y al tiempo trabajó en un restaurante de tapas vascas donde conocería a una francesa que lo encaminaría hacia otra ciudad: Burdeos (Francia).

El restaurante en el que más tiempo trabajó allá fue Dubern, que en su momento tuvo estrella Michelin en su pecho. Allí pasó de ser jefe de entradas a ser sous chef.

El tiempo pasó, estuvo allí casi tres años hasta que la novia que lo había llevado se quiso ir a otra ciudad: Montpellier, en el sur de Francia. Sin embargo, las cosas no funcionaron.

Bieri no se sentía cómodo y la relación con su novia no funcionaba. No encontraba empleo y Colombia empezó a guiñarle el ojo.

Le ayudo con las papas y a empacar los pedidos. Tenemos todas las medidas de bioseguridad, y una vez a la semana va una persona a hacer la limpieza y desinfección de la cocina.

FACEBOOK TWITTER Unos amigos se lo trajeron para que trabajara en el restaurante que acababan de fundar: Te encantaré.

A volar Sin embargo, Bieri estaba acostumbrado a la cocina europea, en la que el orden es la receta clave. Empezó a sentir cierto desencanto por su pasión y le dijo a su padre, quien toda la vida fue piloto, que quería seguir su vuelo.

“Me fui a Inglaterra a estudiar inglés, pero al tiempo trabajé un año en un restaurante muy bacano: The Anthologist, en pleno corazón de Londres –explica el chef–. Duré un año, aprendí rápido inglés y me fui a Miami a estudiar aviación”. “Ahí empecé mi carrera de aviación hasta que comenzó esta cuarentena”, explica el chef.

Bieri nunca dejó la cocina, hacía cursos, incluso participaba en tertulias. De un tiempo para acá se estaba obsesionando con las hamburguesas. “Podría comer hamburguesas todos los días”, dice. Y, en específico, es fan de la clásica. “Son simples, como deben ser”.

Nicolás se encarga de la cocina y Natalia, de las redes sociales y de despachar los pedidos.

Foto: Foto. Milton Días. EL TIEMPO

Llegó la hamburguesa Cuando no pudo volar más decidió que no se iba a quedar con las manos cruzadas, así que le escribió a unos amigos: “Estoy vendiendo hamburguesas, ¿quién quiere?”.

Vendió unas 20 y se dio cuenta de que podía funcionar. La retroalimentación fue muy positiva y al día siguiente le pidieron más, incluso gente referida por los que ya las habían probado.

“Compré una parrilla y una freidora semiprofesional y me puse en la labor de pensar cómo lo iba a hacer”.

Ya han pasado varios meses desde el último vuelo y de la primera hamburguesa. Ahora, Bieri Good Burger se ha convertido en un proyecto de vida para Nicolás.

Su esposa, Natalia, quien lo ayuda en algunos tiempos libres con las redes sociales y a despachar pedidos, también está muy motivada con el proyecto y sabe el potencial que tiene.

“Le ayudo con las papas y a empacar los pedidos. Tenemos todas las medidas de bioseguridad, y una vez a la semana va una persona a hacer la limpieza y desinfección de la cocina”, explica.

Nicolás asegura que ya está buscando un local porque, aunque los vecinos no se quejan por el olor de la cocina e incluso le hacen pedidos, él prefiere aprovechar ahora que se están reabriendo los restaurantes para ampliar esta oportunidad.

Para hacer los domicilios, contrataron a una familia con la que había trabajado Nicolás en un restaurante y que ahora se encuentran desempleados.

“Ellos llevan los pedidos. El tiempo en estar lista una hamburguesa es de 15 minutos. Y luego es lo que se demoren ellos en llevarla dependiendo del sitio a donde vayan.

He ido perfeccionando la técnica. Creo que tengo el orden de los restaurantes europeos en los que trabajé”, explica el chef.

Entonces, volar y cocinar, ¿por qué no?

SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

En Twitter: @Simongrma

