¿El personaje de Baby Yoda es un plagio?

Desde su estreno en los años 80, Gremlins ha sido una de las películas de terror navideñas por excelencia, con una base de fans dedicada a su nombre. Con una recaudación de más de 12,5 millones de dólares en la taquilla mundial, la película dio lugar a una franquicia, cuya última salida es la próxima serie animada de HBO Max, Gremlins: Secretos de los Mogwai. En una reciente entrevista con el San Francisco Chronicle (vía The Hollywood Reporter), Dante, que trabaja como consultor para la serie de televisión de HBO, comentó que el éxito de Gremlins está ligado al simpático personaje básico de todos los proyectos de la franquicia: Gizmo.

«Creo que la longevidad [de las películas] es realmente clave para este personaje [Gizmo], que es esencialmente como un bebé». El director continuó afirmando que la serie de ciencia ficción de Disney Plus, The Mandalorian, copió «descaradamente» el diseño de Gizmo.

«Lo que me lleva, por supuesto, al tema de Baby Yoda«, continuó Dante. «Que es completamente robado y es copiado sin más. Descaradamente, diría yo».

Los representantes de The Mandalorian y el creador de la serie, Jon Favreau, aún no han comentado las declaraciones de Dante. Sin embargo, cabe señalar que Favreau ha hablado anteriormente de las influencias de Baby Yoda y Gremlins no era una de ellas.

Hablando con Deadline, Favreau reveló que Baby Yoda se inspiró en la película de Steven Spielberg ET. También está el hecho de que el personaje de Yoda fue presentado al mundo antes que Gizmo en la película de Star Wars de los años 80 El Imperio Contraataca.

Es cierto que Yoda era un Jedi viejo en El Imperio Contraataca, a diferencia del joven Grogu que vemos en El Mandaloriano. Aun así, el diseño de Baby Yoda capta ante todo la esencia del personaje original.

Así que, sin un comentario firme de Favreau, evaluar la validez de las afirmaciones de Dante sobre el caso del posible plagio de Gizmo más allá del ámbito de la especulación es complicado. Os mantendremos informados en cuanto Disney o Favreau hagan una declaración sobre el asunto.

