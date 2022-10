El periodista español Jesús Quintero, «El perro verde», murió a los 82 años

Entornointeligente.com /

El periodista español Jesús Quintero , mejor conocido como » El perro verde » o » El loco de la colina «, murió este lunes a los 82 años. De personalidad bohemia y estilo poético para sus entrevistas, es recordado en Uruguay por la visibilidad de sus programas en los ochenta y en especial porque en 1997 concretó una edición uruguaya de su ciclo de entrevistas ( El perro verde ) con producción de Teledoce.

Su deceso tuvo lugar la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Sevilla , donde se encontraba el célebre comunicador. Según informan medios españoles, después de almorzar, se acostó y no despertó. La familia de Quintero confirmó que padecía una afección respiratoria y que había sido operado de una patología cardíaca en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

En su ciclo uruguayo, el español entrevistó a Fernando Parrado , José Mujica , Eleuterio Fernández Huidobro , Eduardo Galeano (de cuya obra se declaró admirador), entre otros. La escenografía era una mesa redonda y el resto se componía por elementos acordes al entrevistado. Eran frecuentes los planos muy cerrados en un ambiente de luces tenues y humo de tabaco.

A lo largo de su carrera, Quintero realizó más de 5.000 entrevistas. «Quiero que el entrevistado me cuente sus cosas. No voy a acosarlo, ni a chuparlo, ni a vencerlo. Nunca uso la estocada. Si ha de morir se matará solo y con sus propias palabras. No me creo nada esa moda del reportaje agresivo», aseguró Quintero en uno de sus contados reportajes. «Si te pones contra el entrevistado, lo pierdes. Si llegas arrogante, también. Si llegas muy humilde, te derrota. Hay que decirle sin palabras ‘tú eres quien eres… pero yo no soy un tonto», agregó.

Además de su programa en Uruguay, el español también trabajó en Buenos Aires, donde sufrió un violento robo. A punta de pistola, hombres armados se llevaron 10.000 dólares y Quintero sufrió un culetazo en la frente.

