El Perú tiene un moderno sistema catastral y un vasto potencial geológico minero

Así lo manifestó durante la ceremonia por los 43 años de creación de su institución, y sus 170 años de historia que se remonta al siglo XIX, con la Junta Central de Ingenieros de 1852. «El Perú tiene un moderno sistema catastral y un vasto potencial geológico y minero, por lo que es importante invitar a inversionistas para que puedan explorarlo», subrayó. «Actualmente solo se explora el 0.3 por ciento de nuestro territorio y el 1.1 por ciento está en explotación, donde solo el 0.05 por ciento del territorio nacional representa el área superficial de las unidades mineras en operación», agregó. En la referida ceremonia de aniversario institucional, también participó la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera; el ministro del Ambiente, Modesto Montoya; la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad (Inacal), Margarita Gálvez; así como los representantes de diversas instituciones públicas y privadas. El titular del Ingemmet inició a la ceremonia de aniversario presentando un balance de gestión y las perspectivas del Ingemmet, en el cual destacó los importantes logros de la institución y las herramientas y plataformas que ha desarrollado, en el marco de la investigación geológica, minera y metalúrgica; con el objetivo de promover las inversiones mineras en nuestro país y contribuir con el desarrollo nacional. Por otro lado, destacó el importante logro de la acreditación del Laboratorio de Química de la institución, así como los trabajos de estudio y asistencia técnica a los gobiernos subnacionales en el marco de la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD), su rol como ente rector del patrimonio paleontológico y las investigaciones de la entidad científica en: recursos hídricos, prospección geoquímica y geofísica, geoambiente, la Antártida y recursos metálicos, no metálicos y geotérmicos Acto seguido, la ministra de Energía y Minas reconoció al Ingemmet como un aliado valioso para el Perú en el desarrollo de la minería sostenible, la elaboración del catastro minero, su actuación en la evaluación de los peligros geológicos en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (Sinagerd) y en la determinación del patrimonio paleontológico en el Perú. «El Ingemmet no solo ve el catastro minero, sino que cumple un importante rol en la paleontología y principalmente en la gestión de riesgos de desastres. Por lo tanto la entidad técnica-científica es un aliado importante para el Gobierno peruano dentro de esta visión de minería moderna, sostenible, contribuyendo a un mejor aprovechamiento de nuestra riqueza minera y la exploración de nuestros recursos», enfatizó la ministra Herrera. Luego de 43 años de labor ininterrumpida, y con más de 170 años de historia en investigación geológica, minera y metalúrgica, el Ingemmet sigue cumpliendo su misión de generar y proveer información geológica y administrar los derechos mineros para la ciudadanía en general, entidades públicas y privadas, con miras de ser reconocidos como el ente rector de la investigación geocientífica y la autoridad en la gestión eficiente de las concesiones y catastro minero en el Perú. Más en Andina: Exportaciones mineras del Perú crecieron 6.1% en primer semestre del 2022, indicó hoy la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ( @snmpeperu ). ?? https://t.co/zWsLNepqNn ?? Envíos sumaron US$ 19,496 millones, impulsados por mayores despachos de cobre. pic.twitter.com/UI5TrWyWWx

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 16, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 16/8/2022

