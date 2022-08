El Perú conmemora 31 años sin nuevos casos de poliomielitis en su territorio

Entornointeligente.com /

En un foro desarrollado este martes, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) renovaron los compromisos de prevención y control del poliovirus y otras enfermedades. El ministro de Salud, Jorge López Peña, acudió al evento y formuló un llamado a la población a que no descuide sus esquemas de vacunación y contribuya con la protección de los más pequeños. Esfuerzo profesional «Hoy estamos contentos de celebrar un año más sin polio, aunque ya se han presentado casos en otros países –dijo el titular del Minsa–. Eso es muy preocupante, ya que han pasado dos años de pandemia en los que se han descuidado los esquemas de vacunación regular». López explicó que fueron dos años en los que no se compró vacunas. «Recién las hemos adquirido y las estamos distribuyendo. Insto a todos a que podamos avanzar», agregó el ministro, al agradecer el esfuerzo del equipo de profesionales que luchan para controlar enfermedades inmunoprevenibles. En la actualidad, «los porcentajes están bajos, pero siempre he tenido fe en un grupo de profesionales muy fuerte, integrado por las licenciadas de enfermería que siempre están al frente de las inmunizaciones. Les agradezco por la labor que desempeñan en diferentes áreas», comentó. Al evento acudió el ciudadano Luis Fermín Tenorio, el último caso de polio en las Américas, detectado en agosto de 1991 en la región de Junín. Símbolo de la lucha contra la polio, Fermín Tenorio agradeció a las personas que lo apoyaron en todos estos años. «Después de mí, nadie más se contagió de polio y me alegro, porque a nadie le deseo que viva lo que yo tuve que pasar con esta enfermedad; no es fácil», refirió. Dosis contra la poliomielitis En total, son 5 las dosis que deben recibir los menores para estar protegidos contra la poliomielitis. La primera dosis se administra a los dos meses de vida, como inyectable; después recibe una segunda dosis inyectable a los 4 meses y la tercera dosis se da a los 6 meses de manera oral, con refuerzo a los 18 meses y los 4 años. La vacuna contra la poliomielitis puede prevenir esta enfermedad incapacitante y potencialmente mortal, causada por el poliovirus. [Lea también: Diris Lima Centro: más de 23,000 niños han recibido lactancia materna exclusiva este año ] Más en Andina: Presidenta del Congreso pide trabajar en equipo en favor de la salud de los niños. Como parte de la semana de representación, visitó el hospital del Niño ?? https://t.co/mQuv5CSWbS pic.twitter.com/14f4GF6YN0

