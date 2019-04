El peor error. Era gol para PSG y, por querer hacerlo él, terminó sacando la pelota del arco

Entornointeligente.com / Jugaba PSG con RC Strasbourg por un partido de la Liga de Francia. El partido estaba igualado 1-1 y PSG intentaba pero no podía concretar. En una jugada de ataque por parte del conjunto parisino, Nkunku definió por encima del arquero, tras una asistencia de Dani Alves y cuando la pelota estaba a punto de traspasar la línea de gol, apareció Eric Choupo-Moting. El atacante intentó sumar su gol… pero lo terminó evitando. Era gol para PSG y, por querer hacerlo él, terminó sacando la pelota del arco – Fuente: YouTube 00:44 Video Fue insólita la acción del delantero. La pelota ya había superado al arquero y se dirigía rumbo al arco, era gol. El jugador no hizo más que frenar el recorrido de la pelota e impidió que su equipo grite su segundo gol y marcase el gol de la victoria parcial. El jugador fue reemplazo a los 59 minutos de juego y en su lugar ingresó Kylian Mbappe. Finalmente el partido terminó empatado 2-2. “En realidad, al principio pensaba que él (Nkunku) iba a darme un pase. Tiró y yo creía que quizás el defensa iba a llegar al balón”, comentó Choupo-Moting. Y añadió: “Después dudé si ir por el balón, me pregunté si quizás estaba en fuera de juego. Fue todo muy rápido.” ¿Te gustó esta nota?LINK ORIGINAL: La Nacion

