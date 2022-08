El pádel se apodera de Panamá

Entornointeligente.com /

Giovanni Afú es un coash profesional de este deporte y nos habla de los inicios de esta fiebre a nivel mundial y en Panamá

Una nueva forma de hacer deporte ha nacido en el mundo; es una mezcla entre el tenis, Squash y racketball que se combinaron para crear lo que hoy en día es el pádel.

El pádel nace en México en el sector exclusivo de Acapulco, donde Enrique Corcuera, un empresario quien en el año de 1962 creo un cuadrado, colocó una red de tenis en el centro y se dispuso a jugar con una pala de madera ‘Raqueta’ y una pelota, llamándolo Paddle-Tenis.

Luego se muda a España donde era practicado por un selecto grupo de personas, clientes de la cadena de hoteles Marbella Club. Pero su profesionalismo llegó años después en Argentina, donde muchos argentinos que se hospedaban en los hoteles Marbella Club y llevaron este deporte a Sudamérica.

A Panamá llega gracias a Giovanni Afú y un grupo de amigos que cuando residían en España conocieron este nuevo y a la vez longevo deporte, quedando maravillados.

Conversamos con Giovanni y nos contó como llega el pádel a Panamá y que se está haciendo para llegue a más personas y no solo a un selecto grupo, quienes son los que los practican en las distintas canchas que se han creado a nivel nacional.

¿Cómo llega el pádel a Panamá?

Soy uno de los pionero del pádel en Panamá. Llegó en el 2012, lo trajeron unos españoles y jugábamos, alrededor de unas 60 o 70 personas., panameños éramos muy pocos los que lo jugábamos y de ahí comencé con la lucha. Vivía en España y al llegar a Panamá hicieron las canchas y comencé a tratar de crecer el deporte.

¿Qué lo diferencia del tenis?

Los puntajes son igual y se juegan a tres sets… Lo saques son por debajo y en el tenis es por arriba. Siempre se juega en pareja y puede ser mixtos. En el pádel la pelota puede revotar en los cristales, puedes jugar con ellos, como también puedes hacer rebotar la pelota con los cristales para que se devuelva al otro lado. Las raquetas del pádel no tienen cuerdas, están hechas de fibra de vidrio, fon, goma eva y fibra de carbono.

¿Ha sido difícil ser el propulsor de este deporte?

En ese momento nadie lo veía viable por el tema del terreno, la infraestructura y el precio que conlleva porque aquí se tienen que techar las canchas por el tema de las lluvias y el sol, para poder que sea factibles sino, no se pudiera jugar; donde se moja una cancha no se puede jugar, te resbalas y la bola no rebota bien.

¿Cualquiera persona lo puede jugar?

Lo puede jugar todo tipo de personas; desde niños, adultos y de la tercera edad. No es un deporte tan invasivo, no se necesita tanta técnica para pasarla bien. Depende de la meta que te propongas, así mismo entrenas, ya sea para pasarla bien, si necesitan condiciones, si lo quieres para un nivel competitivo o, si solo lo quieres para hacer cardio y sudar.

¿Es costoso practicar este deporte?

Es un deporte caro. Para una persona que viene a jugar se gasta un promedio de 20 a 25 dólares. Distinto al fútbol que hay canchas por todos lados y si van a alquilar una sintética se reparten el gasto entre 15 o 20 personas y les sale barato. Aquí no, alquilar una cancha te sale en 50 dólares la hora y media y el costo se lo tienen que dividir entre cuatro, más si quiere un refresco o tomarte unas cervezas el costo se eleva más. A parte, los implementos, como las zapatillas, raquetas y bolas; entre más tecnología tengan el precio es más elevado

¿Tienen alguna asociación o federación avalada por Pandeportes?

En estos momentos no hay nada formal, se está tratando de hacer. De hecho, estoy trabajando el tema de la federación, se necesitan ciertos requisitos y ahora creo que si vamos a poder crear una federación o asociación que regule y que estructure más este deporte en el país.

¿Qué les ha dicho Pandeportes?

Se les han mandado cosas. Tengo conversaciones con ellos; tienen sus requisitos y están anuentes, nos están apoyando al 100%. Este deporte tiene un nivel socioeconómico alto por eso, al menos que Pandeportes se involucre y se hagan canchas municipales, no se podrá llegar a personas de pocos recursos .

¿Se ha realizado torneos en Panamá?

Al año se hacen entre cuatro a cinco torneos, cada club o cada cancha hacen sus propios eventos, en los que participan alrededor de cuatrocientas personas (en parejas). Hay un auge inmenso de mujeres.

¿Has participado en torneos internacionales?

Sí, he participado en torneos internacionales y nacionales, pero me he ido por la rama de educar personas. Tengo doce años en este deporte y entrenando tengo diez. Me he dedicado a formar nuevos jugadores, he seguido compitiendo pero prefiero hoy en día educar.

¿Tienen algo estructurado para formar a los niños en esta disciplina?

Los papás traen a los niños pero todavía no hay nada estructurado para ellos. Hay que crearles una academia para que vengan todos los días a entrenar y que lo vean como un deporte donde puedan formarse y llegar a competir en los mundiales.

¿Dónde te has capacitado?

Viví en España por muchos años y allá fue donde conocí este deporte. Regresé a Panamá y un día me dije que quería meterme en esta industria, aunque no tuviera auge en ese momento y de ahí comencé a hacer capacitaciones cómo jugador y después me empecé a formar como entrenador. Tengo cinco años capacitándome y dos veces al año me voy a España para seguir estudiando y poder darles esa misma información a las personas aquí en Panamá.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com