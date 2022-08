El PBI de junio repuntó por la recuperación de actividades extractivas

Entornointeligente.com /

«En lo positivo, se destaca la recuperación del componente primario del PBI (2.5% en junio de este año versus el -3.9% de mayo último), luego de permanecer en terreno negativo por cuatro meses consecutivos», resaltó el informe del BBVA. «Así, la producción minera metálica creció 1.1% por el reinicio de operaciones de un importante yacimiento, mientras que la extracción pesquera aumentó 15.1% por la mayor captura de anchoveta (929 mil toneladas vs 719 mil en junio del 2021). La mayor actividad pesquera favoreció el resultado de la manufactura primaria (9.8%)», agregó. Sin embargo, indicó que se observó una moderación en el ritmo de crecimiento del PBI No Primario (3.3% en junio de este año vs 4.5% en mayo último). «Cabe resaltar que los sectores de Alojamiento y Restaurantes y Transportes fueron los más dinámicos (10.9% y 25.1%, respectivamente), los cuales siguen siendo favorecidos por un efecto rebote debido a la flexibilización de las medidas de aislamiento sanitario», explicó. El BBVA Research señaló que la expansión de estos dos sectores explica el 26% del crecimiento del PBI del mes de junio. Por otro lado, los rubros de Telecomunicaciones y Servicios Financieros registraron retrocesos (-2,8% y -7,8%, respectivamente). «Con este resultado de junio, el PBI creció 3.1% en el segundo trimestre y 3.5% interanual en el primer semestre», subrayó. Primer semestre El BBVA Research detalló que en la primera mitad del año fue el componente no primario (4.6%) el de mayor dinamismo, apoyado en la normalización de las actividades que fueron más afectadas por las medidas de aislamiento sanitario y en un mayor gasto de las familias (acceso a ingresos extraordinarios como por ejemplo fondos de pensiones y compensación por tiempo de servicios; también se registró una disminución de la tasa de ahorro privado). «Por el contrario, el componente primario (-0.5%), y en particular la minería lastró la actividad afectada por paralizaciones continuas en algunas unidades importantes, que a mediados de junio reiniciaron operaciones», indicó. De otro lado, indicó que el análisis secuencial (comparación de un mes con respecto al inmediatamente anterior que emplea la serie del PIB desestacionalizada) señala que la economía se expandió 0.7% intermensual (de acuerdo a la serie publicada por el INEI) «A pesar de esta mejora que se da por segundo mes consecutivo, el nivel del PIB desestacionalizado aún se encuentra por debajo del alcanzado a principios de 2022», señaló. «Si el resultado alcanzado en julio se mantiene hasta fin de año («carry over»), la expansión del PIB en 2022 sería de 1.8%», agregó. Julio 2022 Por otra parte, el BBVA Research, señaló que los indicadores disponibles para julio apuntan, en el balance, a que en términos interanuales el crecimiento será algo mayor que 3%. «Al respecto, cabe señalar que la producción de electricidad repuntó en julio, lo que se explicó por la mayor demanda de electricidad de empresas mineras (normalización de la producción y por el inicio de operación de Quellaveco). Además, la inversión pública mostró un mejor desempeño en julio con un crecimiento de 20% real (8% en junio)», explicó. También refirió que para la segunda mitad del año, el entorno para el crecimiento económico será algo más complicado. El BBVA Research señaló que el contexto internacional se ha deteriorado, debido a la desaceleración de la actividad económica mundial, tasas de interés más altas y precios de exportación más bajos. Además, indicó que a nivel local, se va agotando el impulso de la recuperación de las actividades que fueron más afectadas por las medidas de aislamiento sanitario, las condiciones de financiamiento son cada vez menos favorables, y la confianza empresarial y la del consumidor se mantienen en zona de contracción. «De otro lado, entre los factores que darán soporte a la actividad están el ingreso en etapa de producción de la mina cuprífera Quellaveco y un mayor gasto de las familias apoyado en la nueva liberación de fondos privados de pensiones. Así, estimamos que en el segundo semestre del año la actividad avanzará alrededor de 1.5% interanual», puntualizó. Más en Andina: Recupera tus impuestos: mira cómo deducir gastos para devolución en 2023 ?? https://t.co/98bYEjMWPR Los gastos deducibles corresponden a consumos en restaurantes, hoteles, servicios de turismo, artesanías y otros. pic.twitter.com/8vgSLl0VMZ

