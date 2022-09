El pasaje subió hasta el doble de un solo golpe

Entornointeligente.com /

Con el aumento del dólar se reportó un incremento en todos los gastos del venezolano; el aumento del pasaje del transporte público es uno de los mayores gastos del día a día.

2001 constató en un recorrido por diferentes paradas de autobuses que el precio oficial y el que deben manejar los transportistas (por los momentos) es de 2,5 bolívares para rutas cortas y 3 Bs. para rutas largas.

Los usuarios deben asegurarse de que este sea el monto de los choferes y que en caso de cobrar un precio más alto la recomendación es no abordar la unidad.

Elvis Muñoz, fiscal de la Alcaldía de Caracas, resaltó que el costo más alto no puede sobrepasar los tres bolívares, ya que se estaría violando la orden de las autoridades municipales.

Para las rutas extraurbanas el precio también aumentó.

Para llegar a La Guaira desde la parada en Capitolio, centro de Caracas, se debe pagar 8 bolívares o un dólar, explicó Daniel Perez, fiscal de parada.

Mientras que en la ruta que llega hasta Caribe el costo es de 10 Bs o un dólar más dos bolívares.

No aceptan dólares. La ruta de Caracas – Los Teques y Caracas – San Antonio de los Altos aún no ha ajustado una nueva tarifa del pasaje, sin embargo, afirman que no se cobra a base de la cotización del dólar.

Argenis Díaz, conductor de esta ruta explicó que por los momentos el pasaje se cancela hasta San Antonio en 6 Bs, mientras que para Los Teques tiene un precio de 7 bolívares.

«No manejamos los precios en dólares, si vas a Los Teques y pagas con un dólar no hay vuelto, puesto que es la tasa que maneja el BCV», explicó.

En caso de pagar 6bs, el usuario recibe un bolívar de devolución.

Esto debido a que la situación continúa siendo evaluada.

Quejas en redes. La red social Twitter se llenó de denuncias de usuarios del transporte público, quienes reclaman que algunas rutas cobran desde 3 bolívares hasta 5 Bs.

En la mencionada plataforma varios ciudadanos reclamaron que el pasaje en la ruta de El Silencio-Petare era de 5 bolívares, un monto que aseguran no es oficial.

«¿En cuál gaceta de la Alcaldía del Municipio Libertador se autoriza el aumento de pasaje a 5 bolívares desde El silencio hasta Petare?», publicó un usuario en Twitter.

Se conoció que el presidente del bloque Suroeste de Transporte de Caracas, Pedro Jiménez, informó que a partir de este miércoles 31 de agosto los transportistas en el Área Metropolitana cobrarán el pasaje a tres bolívares.

En ese sentido explicó que durante una asamblea entre las asociaciones civiles que prestan servicio de transporte en Caracas, se determinó que la tarifa interurbana pasará a costar cuatro bolívares.

Mientras que, las especiales, que comprenden más de dos municipios o entre estados, tendrá un valor de seis bolívares.

Jiménez recordó que esa fue la propuesta generada desde el Gobierno Nacional para el cobro del pasaje mínimo.

Del mismo modo señaló que las autoridades nacionales, regionales y municipales deben tener en cuenta la devaluación, inflación y el alza de los costos de los insumos que necesitan.

Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com