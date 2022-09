El país de lo posible y lo imposible

Entornointeligente.com /

Vivimos en un mundo al revés descrito por Eduardo Galeano que fue descrito con tanta precisión que parece una profecía.

Recientemente escribí un artículo titulado, «todos estamos locos», de inmediato muchos se comenzaron a desmarcar pero nuestra realidad es una camisa de fuerzas.

Sólo basta con mirar el mundo, estamos ante varios frentes bélicos provocados por el imperio para evadir su caída inminente, para ellos el fin justifica los medios y no les importa involucrar a sus aliados en una aventura que lógicamente les está perjudicando a ellos mismos.

Estamos frente a un suceso parecido a muchos tiempos pasados, pareciera que volvimos a los tiempos de las cavernas, a los tiempos de los piratas y los tiempos de las rebeliones populares como la que Víctor Hugo redacto en su obra literaria «Los Miserables».

Lo realmente grave no es que la gente de otros países vivan su propio apocalipsis como karma de todo lo que nos desearon e hicieron. Lo grave del asunto es la estupidez colectiva que nos tiene nadando en un charco de calamidades por iniciativa propia.

Con razón o sin razón sea usted de la derecha o de la izquierda le invito a ver la gran cagada que hemos hecho o hemos permitido que otros hagan con nuestra salud física y mental, con nuestra cotidianidad y nuestro país.

Vivimos en un país donde el Fiscal General de la República se jacta públicamente por presentar ante los tribunales a un señor que pidió veinte arepas y no tenía para pagarlas, le pidió al tribunal todo el peso de la Ley mientras un señor que con su banda de delincuentes le robaron al país monómeros, la citgo y más de veinte toneladas de oro, para ellos no hay Fiscal, no hay tribunal y mucho menos Ley porque al funcionariado le faltan bolas.

Vivimos en un país donde desde el Presidente de la República, Diputados, Ministros, Gobernadores, Alcaldes y Concejales gozan de groseros privilegios y salarios mientras al pueblo lo tienen en un callejón sin salida con un salario ilegal e inmoral, mientras son criminalizados y perseguidos por los cuerpos de seguridad si protestan, lo irónico de este caso es que el TSJ de la neo santa inquisición rechazo un recurso para que fuera derogado el instructivo de la Onapre porque según la ponencia del magistrado, «el instructivo no existe», está decisión genera muchas dudas pero la más recurrente es la siguiente: Si el instructivo de la Onapre no existe, ¿Porque multaron a los solicitantes de las medidas de protección?

En todos los niveles de Gobierno y poder hace falta una mega jornada de tratamiento psiquiátrico pero no solo a nivel del gobierno, también a nivel del pueblo.

Porque la metodología para preservar el gobierno ya salto los límites de la legalidad y Constitucionalidad al criminalizar el ejercicio del pensamiento crítico y proscribir la militancia crítica.

Vivimos en un país que dio un salto cualitativo en la acumulación de fuerzas para la resistencia a la acumulación de fuerzas para la ofensiva, Chávez encarnó la esperanza del pueblo y comando un proceso de construcción del nuevo estado, las nuevas estructuras y la nueva legislación pero con su muerte salieron los caimanes que estaban en boca caño esperando su ausencia para asaltar el futuro de nuestro pueblo.

Entramos en un proceso gatopardiano, claro que sí usted observa en la memoria histórica, Chávez lo alertó muchas veces.

De la persecución a los aliados se paso por el asalto de las direcciones políticas de los partidos, los de la derecha para montar una oposición «aliada» y los de la izquierda para montar unos aliados «serviles», vean que no juegan carritos, mediante el TSJ de la neo santa inquisición, el gobierno y partido con sus respectivos adefesios jurídicos.

¿Porque ocurre todo lo anterior y más que eso? Porque estamos como la gallina que luego de quitarle las plumas, el mismo criminal le arroja unos granos de maíz.

Quizás me equivoco pero la realidad de los últimos procesos electorales es clara, el gobierno y la oposición vienen sufriendo una estrepitosa caída, ya el país no está polarizado, hay un solo polo representado por el gobierno y la oposición, ahí está la justificación de porque no van presos los criminales de ambos bandos.

Pero volviendo al tema electoral, ellos vienen perdiendo el apoyo, la credibilidad y confianza de sus seguidores pero se mantienen en el poder porque aplican además de las arbitrariedades antes descritas como la persecución y criminalización de los factores políticos y sociales que pudieran construir una alternativa, el asalto de las direcciones políticas de los partidos, la división y la instauración del mercenariato político donde participan las mafias criminales paramilitarizadas.

Desde el barrio es una constante ver cómo la dirigencia parece haber sido «mordidos por un vampiro», la mayoría está corrompida y no ceden espacio a nuevas generaciones.

Lo antes expuesto no es un cuento de terror para agregar como sobredosis que estimule nuestra ansiedad y depresión colectiva sino para que asumamos que la solución está en nuestras manos y no es con esta gente que vamos a rescatar el país, tienen que largarse todos para que volvamos al nuevo comienzo, que se vayan todos y me refiero a la dirigencia tradicional de izquierda y derecha porque son caimanes del mismo charco.

Nuestro país es el país de lo posible y lo imposible porque así como fuimos capaces de conquistar nuestra Independencia, de sacar del gobierno al pacto de punto fijo, en esta oportunidad tenemos la razón y la fuerza para desalojar a los fariseos y saduceos que usan el nombre y la imagen de Chávez para justificar sus acciones impopulares, utilizan nuestros símbolos, códigos y cantos para marear al pueblo mientras los delatores que en otrora fueron perseguidos ahora son perseguidores como el rastrero que no puedo nombrar porque es irrelevante.

!Que se vayan TODOS! Los traidores a la patria para que juntos hagamos lo posible y lo imposible para viví mejor.

Volveré.

LINK ORIGINAL: Aporrea

