El Partido Morado

La inscripción del Partido Morado debe ser saludada como un triunfo sobre la obstinación parlamentaria consistente en hacer difícil el ingreso a la competencia electoral y más difícil aún la salida de la misma. Obstinación que ha producido un oligopolio fosilizado de "partidos". Es de esperar, por supuesto, que, como lo ha pedido también el nuevo Partido Morado , la reforma política y electoral acabe con esta barrera profundamente antidemocrática y cuyos extremos son únicos en el mundo.

No es el logro de la inscripción la única novedad del Partido Morado . Trae además una declaración titulada ” El Republicanismo Morado ” que indica que quizás, contra la corriente, estos tiempos de ilegitimidad de la representación incluyan la recuperación de las grandes palabras y discursos del pensamiento político occidental: liberalismo, republicanismo, socialismo.

No se trata de compartimentos estancos. Existe un liberalismo social, que se remonta a John Stuart Mill y su esposa Harriet Taylor . Y un socialismo liberal que se expresó, por ejemplo, en el Partido de Acción, en el que militó Norberto Bobbio contra el fascismo italiano. Y que fue, a la vez, un partido profundamente republicano.

Lo cierto es que el ideal republicano es anterior al liberalismo y al socialismo. Se inspira en la “libertad de los antiguos” (Grecia y Roma) y arraiga en las repúblicas italianas de fines del siglo XV y comienzos del XVI, particularmente en la República de Florencia y en sus pensadores, como Nicolás Maquiavelo y Francesco Guicciardini .

El concepto clave del pensamiento republicano es el de ciudadanía. La ciudadanía supone vida política activa y, por lo tanto, compromiso colectivo. El ciudadano hace prevalecer la virtud y la política sobre la fortuna, la corrupción y el comercio. La sociedad, antes que un puro mercado, es un campo de ejercicio de virtudes cívicas. La democracia se constituye en la práctica de la participación y la solidaridad, el Estado de derecho y las instituciones.

Esta trayectoria republicana, que tiene también antecedentes en España y otros países, alcanza a Inglaterra en sus revoluciones del siglo XVII y se expresa luego en la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa.

En el Perú no sólo se manifiesta en la independencia, a partir de la cual, todos somos peruanos y ya no españoles o indios. Carmen McEvoy ha estudiado y reivindicado nuestra “utopía republicana” y en particular el paradigma de Manuel Pardo y el primer civilismo. Jorge Basadre , construyendo un sistema electoral inclusivo, en 1930, fue él mismo un ejemplo republicano. Alberto Vergara ha sostenido que en el Perú del siglo XXI solo existen dos proyectos políticos: el republicano, representado por Valentín Paniagua , y el hortelano, asumido por Alan García .

El Partido Morado , como es natural, genera más interrogantes que certezas. Ojalá que asuma el ideal y la práctica republicanas más allá de las palabras y los documentos.

