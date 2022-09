El partido entre Federer-Nadal será para siempre el duelo del siglo

Entornointeligente.com /

Nadal es el incontestable vencedor a los puntos (24 victorias y 16 derrotas) de este combate a 40 asaltos que comenzó en 2004, cuando el adolescente mallorquín, de entonces 17 años, batió al entonces número 1 mundial, cinco años mayor. Antes de retirarse, Roger Federer le cumplió la promesa a Zizou. No fue un tenista. Fue un ejemplo. Fue una inspiración. Fue un superhéroe ?????? pic.twitter.com/EgajEo53hd

— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 15, 2022 – ‘Lo máximo, lo más emotivo’ – El último capítulo fue la semifinal de Wimbledon que Federer ganó en 2019, edición en la que perdió en la final con Novak Djokovic. John McEnroe-Bjorn Borg, Martina Navratilova-Chris Evert, Pete Sampras-Andre Agassi… La historia del tenis está llena de duelos para el recuerdo que han marcado las generaciones, pero ninguno de la talla del pulso entre el español y el suizo. «Un Nadal-Federer es lo máximo. Lo más emotivo», dijo el extenista español Álex Corretja, ahora comentarista de televisión. «Cuando piensas en algo histórico y algo único, piensas en un Nadal-Federer. Es la rivalidad más espectacular del tenis y una de las mayores del deporte», añadió. El punto álgido de su rivalidad fue la final de Wimbledon 2008, cuando Nadal, batido por el suizo el año precedente en un partido que ya fue memorable, destronó al ganador de las cinco ediciones anteriores de noche tras casi cinco horas con un tenis de ensueño a ambos lados de la red. Este duelo es considerado por muchos analistas el mejor de la historia, junto con el Borg-McEnroe, en la misma pista en 1980. Hay otras cimas alcanzadas por ambos, como la final del Abierto de Australia de 2009, en la que Federer, derrotado, no pudo aguantar las lágrimas en la entrega de trofeos. – Las cifras para el español – Nadal se impuso en seis de las nueve finales de Grand Slam que disputaron, mientras que Federer lo hizo en tres. También vence en partidos disputados en los ‘grandes’ (14-10). Su superioridad en las cifras se explica principalmente por su dominio en la tierra batida: 14 victorias frente a dos, cuatro de ellas en la final de Roland Garros. Federer gana en hierba (3-1) y en superficie dura (10-9), pero no en dura exterior (8-6 para Nadal). El Federer-Nadal es el duelo más repetido en un partido por el título de un ‘grande’, por delante de los siete Nadal-Djokovic y los siete Djokovic-Murray. Más allá de los números, para la historia quedará la oposición de estilos, como los cuatro Borg-McEnroe que entusiasmaron al público en los 80. Creatividad y ataque por parte del suizo; potencia, defensa y estrategia del lado español, aunque Federer también tiene unas piernas privilegiadas y Nadal golpes definitivos, sobre todo con la derecha. El español adoptó una táctica sencilla para domar al suizo. «Con Federer lo único que se puede hacer es no dejarle dar su revés, obligarle a golpear la bola alta, la raqueta a la altura del cuello, ponerle bajo presión», señaló en su autobiografía ‘Rafa’. Al final de la carrera Federer encontró la manera de ganar, reduciendo la diferencia en el global al imponerse en los últimos siete duelos, excluyendo la tierra batida. Más allá de la pista, la rivalidad entre Nadal y Federer ha sido ejemplar. Se consideran amigos y han pasado tiempo en la casa del otro. Juntos han competido en la Laver Cup, la competición creada por el suizo en la que pondrá fin a su carrera. Gracias por tu tenis @rogerfederer pic.twitter.com/HR8kQoWNZ6

— Palito (@xmilianx_) September 15, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 15/9/2022

