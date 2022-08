El paraguayo al que un rey salvó de la pena de muerte

Entornointeligente.com /

Alejandro Buzó , el jefe del Departamento de Prevención contra Incendios (DPI) de la Municipalidad de Asunción , contó que fueron realizadas más de 2.000 intervenciones en el último semestre a locales de Asunción y entre estos, 54 locales nocturnos fueron notificados para que refuercen sus medidas de seguridad y prevención de incendios.

Según comentó, los locales nocturnos fueron intervenidos en el marco de un plan de verificación ya que muchos de estos dejaron de operar durante la pandemia y reactivaron sus actividades en los últimos meses.

También mencionó que los diversos incendios registraron a nivel región en locales del mismo rubro, motivaron a las verificaciones con relevamiento de datos y condiciones de seguridad de los discotecas.

Lea más: Mercado 4: incendio de gran magnitud causa enormes daños materiales

Los locales que fueron verificados son, en su mayoría, de la zona Villa Morra y el microcentro capitalino. «Esas notificaciones fueron para que los dueños de los locales se acerquen (a la Municipalidad) para solicitar los documentos y las inspecciones», acotó.

Según contó, las discotecas que no se acercaron para regularizar sus condiciones de seguridad, e stán expuestas a sanciones. «Gran parte de los locales notificados, no llevaron los papeles, no se acercaron». Sobre estos casos se librarán actas para que luego se tomen las medidas administrativas que correspondan.

Entre los locales notificados por la Municipalidad están:

Barrio Constitución

Overtime Sport Bar

Simon Dice Bar

El portal Bar Karaoke

Local sobre Mcal. Estigarribia 991

Arsenal Cue

Sacramento Brewing Co.

Dinerama

Carlitos Way

Charles The Bar

Rock 66

Baroga

Charles The Bar 2

Dubai

Bar Moli

Central Bar

Budapest

Hopping Resto Bar

Brulee

El Santo

La Taperia

Patagonia

Malta Bariloche

Sacramento Brewing CA

El Barcito

Mac Carthy Irish Pub

King Fish

Tap Garage

Mash Beer House

Sinaloa Express

Masconi

Medusa

Slot del Sol

Hard Rock Cafe

Local de Agustín Maidana

Moe Cantina

Cover

Birrería Carmelitas

Kilkenny

Todos los Muertos

Capitao Bar

El Mal Hábito

Palo Santo

Morgan

Faltas pueden conllevar multas o suspensión de actividades Buzó explicó que los locales que no cumplan con los requerimientos solicitados en materia de prevención de incendios, incurren en una falta grave por lo que pueden ser multados. El Juzgado de Faltas municipal se encarga de disponer el monto.

Si se constata que en un local existe un riesgo particular, se puede solicitar como medida de urgencia la suspensión temporal de las actividades del local, puntualizó. Los casos son resueltos por la Asesoría Jurídica de la comuna.

Mesa de trabajo con dueños de locales nocturnos En otro punto, Buzó recordó que tras la pandemia se instaló una mesa de trabajo con los propietarios de locales nocturnos de la capital a fin de establecer un sistema de trabajo que todos logren estar al día con los requisitos en lo referente a medidas de seguridad y prevención de incendios.

Indicó que hasta la fecha se tuvo buenos resultados a partir de estas conversaciones y varios locales están tratando de regularizar su situación.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com