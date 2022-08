El paraguayo al que un rey salvó de la pena de muerte

Entornointeligente.com /

Integran la Junta Departamental para el periodo 2022-2023 como presidente el concejal liberal Daniel Ferreira , como vicepresidente el edil Óscar Delvalle (ANR Fuerza Republicana), la concejal Emilse Bobadilla (ANR Fuerza Republicana) y el liberal Adrián Billy Vaesken , se desempeñarán como secretarios legislativos.

El pasado viernes se realizó el corte administrativo donde el cuestionado concejal liberal Mario Aguilera dejó la presidencia de la Junta.

El mismo fue defensor acérrimo del exgobernador de Central, el colorado Hugo Javier González Alegre (cartista), incluso lo había salvado de la intervención.

El exadministrador de Central fue imputado en noviembre del año pasado y guarda arresto domiciliario por los supuestos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal, junto a otras 14 personas, tras el supuesto desvío de US$ 1 millón (G. 6.382 millones) del fondo covid-19 . Fue separado del cargo por la Junta Departamental en mayo del corriente.

El actual presidente del pleno, el edil Daniel Ferreira, dijo que desde el pasado viernes la nueva mesa directiva comenzó a articular algunas gestiones que se concretaron rápidamente.

Por ejemplo, a partir de la fecha las redes sociales de la Gobernación de Central, comenzó a transmitir por primera vez la sesión de la Junta Departamental. También, como nunca antes se hizo, la Junta dará cumplimiento a la Ley Nº 5282 del Libre Acceso a la Información Pública y socializarán todas las resoluciones, informes y decisiones que el órgano contralor lleve a cabo.

«Con el corte administrativo ya fueron girados a las distintas comisiones de la Junta los pedidos de informes pendientes de contestación, para el lunes tendremos un reporte detallado sobre qué es lo que el Ejecutivo aún no remitió. También el próximo jueves se integrarán las nuevas comisiones de la Junta», dijo Ferreira.

Por otro lado, afirmó que el gobernador de Central, Gustavo Machuca (ANR Fuerza Republicana) está obligado a informar sobre su gestión de manera cuatrimestral y que de acuerdo a lo conversado con el administrador departamental, este se comprometió a dar cumplimiento a la normativa.

«Tres grandes desafíos» El presidente Daniel Ferreira dijo que el nuevo directorio tiene tres grandes desafíos que no se pudieron lograr con la administración del exgobernador Hugo Javier González Alegre.

Primero , proyectan la reparación del recinto de la Junta Departamental que cae a pedazos. Para el efecto se realizará un llamado a licitación y el presupuesto destinado para las mejoras y equipamientos es de G. 1.200 millones .

«Se necesita hacer un mantenimiento general del edificio, que realmente da pena de cómo está la Junta Departamental. No tenemos ninguna herramienta de trabajo, ni una computadora para los concejales, nada», sostuvo Ferreira.

Segundo, prevén trabajar sobre el manual de funciones para la Gobernación de Central . Este punto, fue destacado en una auditoría hecha por la Contraloría General de la República , tras el supuesto desvío de US$ 1 millón (G. 6.382 millones) del fondo covid-19, causa investigada por el Ministerio Público.

En el informe se resalta que la institución no cuenta con manual de trabajo, de procedimientos, de inventarios actualizados , entre otras falencias.

«La Gobernación no tiene un manual de funciones y ninguna estructura organizacional aprobados. Lamentablemente pasaron varias administraciones y no se llegó a legalizar. Desde la próxima semana comenzaremos a hacer pequeñas audiencias públicas para ir estructurando el organigrama de la Gobernación. Hay cosas sueltas que no tienen vinculación jurídica ni institucional. En estos cuatro años estuvimos peleando contra una estructura mafiosa y no nos hemos equivocado en nuestra percepción. Todas esas falencias que también se corroboró en un momento dado, entonces no queremos cometer el mismo error, queremos subsanar eso hoy», indicó el titular de la Junta.

El tercer desafío comprende la elaboración de un organigrama estructural de la Junta Departamental , ya que actualmente no se cuenta con un manual de funciones y procedimientos legalmente reconocido por la Secretaría de la Función Pública , refirió Ferreira. «Por eso hemos perdido rubros y hoy la gran misión será recuperar eso», dijo.

