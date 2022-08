El paraguayo al que un rey salvó de la pena de muerte

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Hacienda avanza en el proceso de definición de los números del proyecto de presupuesto 2023, principalmente en lo que respecta a los servicios personales, que incluyen el pago de salarios y beneficios al personal público.

Solo el aumento salarial que será otorgado a los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el reajuste por la variación del sueldo mínimo para otros sectores tendrá un impacto en las finanzas públicas de US$ 131,6 millones.

Aumento del 16% para docentes El acuerdo logrado el último miércoles con los gremios de docentes representa un costo adicional de US$ 80 millones, incluye el aumento del 16% que se pagará en dos etapas: 8% en marzo y 8% en julio.

También incluye un incremento de hasta el 16% para los demás cargos de la categoría L, el reajuste al salario básico profesional docente a la categoría ZZ2 y ZZ3 del 8% a implementarse en dos etapas: 4% desde marzo y 4% desde julio; y fondos para el escalafón docente.

Reajuste del 11,4% para policías y militares Se suma a esto el paquete de reajuste salarial por la variación del sueldo mínimo en un 11,4% que rige desde julio, cuando pasó de G. 2.289.324 a G. 2.550.307 mensual, que beneficia a funcionarios administrativos, policías, militares, gobernadores y miembros de juntas departamentales.

La suba del sueldo mínimo tendrá un costo adicional de US$ 29,9 millones en el sector de policías, US$ 16,2 millones en sector de militares, US$ 5 millones para funcionarios administrativos que ganan hasta el salario mínimo y US$ 557.942 para gobernadores y miembros de juntas departamentales.

Todos estos sectores públicos tienen sus salarios indexados al sueldo mínimo, por lo que cualquier variación que se produzca obliga a Hacienda a actualizar el monto en el presupuesto del siguiente ejercicio.

Aumentos pendientes en Salud El monto adicional que requerirá el Tesoro para cubrir el gasto salarial crecerá aún más cuando se defina el costo de implementación de la carrera de enfermería y la carrera de los médicos del Ministerio de Salud Pública.

También está pendiente en el Congreso la decisión sobre el proyecto de ley que aumenta el salario de los actuarios judiciales, que fue vetado por el Ejecutivo ya que representa US$ 1,3 millones al año.

Asimismo, en el Congreso está en estudio aumentos salariales y creaciones de cargos dentro de un paquete de ampliación presupuestaria 2022 por US$ 38 millones, que de aprobarse tendrá fuerte impacto en el PGN 2023.

Reajuste del 11,4% en pensiones Las pensiones de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y de los veteranos de la Guerra del Chaco, también tendrán un reajuste del 11,4% en el proyecto de presupuesto 2023.

La pensión alimentaria para adultos mayores equivale al 25% del salario mínimo, lo que implica que el próximo año cobrarán G. 637.577 mensual, según los cálculos preliminares dan cuenta que de cerrarse este año la lista de beneficiarios con 280.000 personas, como se anunció desde el Gobierno, representará un adicional de US$ 31 millones, a lo que deberá sumarse el costo de las nuevas incorporaciones que serán realizadas.

En el caso de los veteranos de la Guerra del Chaco, el monto es mínimo ya que se trata de solo 18 personas que están registradas al mes de julio. Los excombatientes perciben en concepto de pensión 24 jornales mínimo (G. 2.354.136) y en concepto de subsidio 56 jornales mínimo (G. 5.492.984 mensual), lo que implica un adicional de US$ 24.437.

También el presupuesto de los cuerpos de bomberos voluntarios están en salarios mínimos, la ley establece que no debe ser inferior al equivalente a 7.000 salarios mínimos para actividades diversas no especificadas, lo que equivale a G. 17.852 millones e implica un adicional de US$ 257.379 para el año venidero.

