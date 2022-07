El papel de la psicología social en la organización popular

Entornointeligente.com /

Gilberto Barreto LA PRENSA DE LARA.- Una revolución no es un simple proceso de enfrentamiento al interior de un orden social, se trata de todo proceso mediante el cual se pretende cambiar radicalmente un ordenamiento para construir una sociedad nueva, y hoy, se puede evidenciar que estamos en esa búsqueda y es por ello que la organización popular debe ser la expresión de lo nuevo, partiendo de las relaciones, necesidades, simbólicas y culturales de nuestro pueblo.

En los propios términos de los y las protagonistas, debemos preguntarnos: ¿que se busca con este nuevo planteamiento social?

Acá algunas respuestas

– La prioritaria y creciente satisfacción de las necesidades del pueblo.

– La formación de una nueva mentalidad solidaria y comunitaria.

– La búsqueda de una personalidad social auténtica con identidad patria.

¿En este proceso que debe hacer la psicología social?

Debe responder desde su capacidad a las nuevas exigencias y problemas.

Anticipar los problemas que van surgiendo para humanizar y facilitar el paso hacia la nueva sociedad, la edificación social del hombre y la mujer nueva, basado en las necesidades menos individualistas y en objetivos colectivos .

Aportar para transformar los esquemas de comprensión e intervención desde las perspectivas del pueblo.

Se deberá proponer desde la humildad su papel, sin pretender imponerse desde su saber, sino desde lo histórico de nuestro pueblo.

Ahora bien, no se trata de un simple proceso, es un proceso mediante el cual se pretende cambiar un ordenamiento social.

Esta sería la primera experiencia desde la psicología social en su cualidad científica histórica en las organizaciones populares y de esta forma apoyarse en las esferas del poder popular y romper con las algunas contradicciones hegemónicas, para eso es necesaria en las formas fundamentales de convivencia comunitaria no vivir de fórmulas hechas, por tanto debemos desarrollar la capacidad de responder a las nuevas exigencias.

Es importante resaltar que la psicología social y sus ramas no vayan a rastras de los acontecimientos, por eso no se debe predecir en un laboratorio sino en la vida real, no solo para anticiparlas sino para ayudar a su evolución, para ello es necesario en el nuevo ordenamiento atender las necesidad sentida de enfrentamiento, atender la angustia, el pánico, la violencia, la mentira, la polarización social, y sacar de ahí el mayor provecho de crecimiento humano y social.

A largo y mediano plazo las comunidades se deben convertir en la edificación del hombre y la mujer con una nueva forma de ver y discernir la vida cotidiana.

Debemos aclarar que esto no es una intencionalidad, ya que se plantea poner una ciencia al servicio de la comunidad para transformar los esquemas de comprensión y trabajo desde la perspectiva de nuestro pueblo, podemos decirlo de otra manera, debemos ser llegar al punto de ser psicólogos del pueblo.

Tres aspectos fundamentales concretos:

– Aportar a la salud mental.

– Convivencia social.

– Acompañar el proceso de cambios que hasta hoy se plantean desde el poder popular y evaluando críticamente los avances en cada momento.

– Humildad en todo el proceso.

Abrazos sentipensantes…

No somos locos, somos es planetarios…

Por: Gilberto Barreto

*La Prensa de Lara no se hace responsable de las opiniones emitidas en los artículos cuyo contenido es de entera responsabilidad de sus autores*.

