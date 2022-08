El papa irá a Kiev antes del 13 de septiembre, según el embajador ucraniano

Entornointeligente.com /

La Santa Sede por el momento no ha confirmado esta posibilidad

El papa Francisco visitará Kiev antes de viajar a Kazajistán el próximo 13 de septiembre, avanzó hoy el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andrii Yurash, después de mantener un encuentro con el pontífice en el Vaticano. La Santa Sede por el momento no ha confirmado esta posibilidad. «Ucrania durante muchos años, y especialmente desde el inicio de la guerra, ha estado esperando al papa y estará feliz de saludarle antes de su viaje a Kazakistán», publicó el diplomático en su perfil de Twitter, junto con algunas fotos del encuentro. Francisco ha confirmado un viaje apostólico a Kazajistán del 13 al 15 de septiembre para participar en el VIII Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Durante la reunión, reveló, Francisco le dijo: «Quiero expresar mi cercanía con mi visita» a Ucrania. El pontífice argentino siempre se ha mostrado muy preocupado por la situación de Ucrania, invadida por Rusia desde el 24 de febrero, y ha confirmado en varias ocasiones su intención de viajar a ese país para pedir el fin al conflicto. En la rueda de prensa en el avión papal de regreso de Canadá, el 30 de julio, Francisco reiteró esta voluntad: «Veremos lo que me encuentro cuando llegue a casa», dijo, en referencia a los preparativos de la diplomacia vaticana para este posible viaje. Ayer viernes, el pontífice recibió en audiencia al nuevo responsable de Asuntos Exteriores del Patriarcado de Moscú, el metropolita Antonij di Volokolamsk, representante del patriarca Kiril, que siempre ha justificado y animado la invasión de Ucrania. Francisco y Kiril dieron un paso hacia el entendimiento el 12 de febrero de 2016, abrazándose en La Habana, en el primer encuentro entre ambos líderes de estas dos iglesias en casi un milenio, desde el Gran Cisma del año 1054. Sin embargo, no han escondido sus divergencias en relación con la invasión de Ucrania y el pasado marzo, en una vídeoconferencia, Francisco le reprochó que las guerras son siempre injustas. «Las guerras son siempre injustas porque quien las paga es el pueblo de Dios. Nuestros corazones no pueden no llorar ante niños, mujeres asesinadas, ante todas las víctimas de la guerra. La guerra nunca es el camino», argumentó el papa ante el patriarca, conocido apoyo del presidente ruso, Vladimir Putin. Francisco, con algunos problemas de rodilla que le obligan a usar a menudo la silla de ruedas, ha decidido confirmar este viaje apostólico a Kazajistán. En este evento podrían coincidir ambos líderes religiosos, según avanzan algunos medios especializados, si bien esta posibilidad no ha sido confirmada todavía ni por el Vaticano ni por Moscú. En la agenda oficial del pontífice en Kazajistán se ha reservado un espacio al mediodía del 14 de septiembre a «encuentros privados con algunos líderes religiosos», sin aportar más detalles.

