El Papa insinúa que después del viaje a Canadá debe bajar el ritmo o plantearse renunciar

Tras seis días en Canadá, la rueda de prensa a bordo del avión papal rumbo a Roma, fue prácticamente monopolizada por preguntas sobre su posible renuncia . Francisco aseguró que « no se lo ha planteado », «pero eso no significa que no me lo plantee pasado mañana».

En cualquier caso, confesó que « no creo que pueda ir al mismo ritmo que antes ». «Pienso que a mi edad (85 años) y con esta limitación (la lesión de rodilla que le impide caminar) tengo que reservar un poco de fuerzas para poder servir a la Iglesia. O también podría plantearme la posibilidad de hacerme a un lado, lo que sinceramente no sería una catástrofe, pues se puede cambiar al Papa sin problema », explicó.

A lo largo del viaje a Canadá ha mantenido su agenda prevista, pero no ha podido celebrar ninguna misa en público a causa de sus problemas de movilidad, y se ha limitado a pronunciar las homilías. Además, se ha trasladado siempre en silla de ruedas, de la que se levantaba con enorme fatiga. Como balance, aseguró, «tengo que limitar un poco estos esfuerzos».

En cualquier caso, su idea actual es « seguir viajando y estar cerca de la gente, porque creo que es una forma de servir ». En ese sentido, mantiene en agenda un viaje a Kazajistán a mediados de septiembre y estudiará una visita exprés a Ucrania que podría realizar en las próximas semanas. «Tengo toda la buena voluntad, pero vamos a ver qué dice la pierna», reconoció.

Como hasta ahora, el Papa ha negado explícitamente que se esté planteando renunciar, pero en esta ocasión dejó entrever que podría acercarse ese momento. « La puerta está abierta , es una opción normal, pero hasta hoy no he llamado a esta puerta, no he dicho que voy a entrar en esta habitación, no he sentido que estuviera pensando en esta posibilidad. Pero eso no significa que pasado mañana no me ponga a pensar», aseguró ante los 75 periodistas que lo acompañaban en el avión papal.Ante ellos, reconoció que el viaje a tres regiones de Canadá «ha sido también un poco una prueba… Es cierto que no se puede hacer viajes en este estado, quizá tenga que cambiar un poco tu estilo, disminuir, pagar las deudas de los viajes que te quedan por hacer, reordenar…». Benedicto XVI decidió presentar la renuncia durante su visita a México en marzo de 2012, cuando constató que no tenía fuerzas para continuar realizando viajes apostólicos. Tenía 85 años, la misma edad que ahora tiene Francisco.

En cuanto a su salud, el Papa descartó tajantemente la posibilidad de operarse la rodilla . Francisco tiene una gonalgia aguda causada por el desgaste del cartílago, y una microfractura derivada de una mala postura por un problema de ligamentos. «Los expertos dicen que es operable, pero el problema es la anestesia. Estuve bajo anestesia más de seis horas en julio del año pasado y me dejó consecuencias que duran hasta hoy. No se puede jugar con la anestesia. Por eso no me conviene esta operación», aseguró el Papa, sentado en la silla de ruedas.

El Papa demostró en cualquier caso una fuerza física sorprendente pues durante 45 minutos respondió a las preguntas de los reporteros, sin dar señales de cansancio a pesar de la agotadora última jornada en Canadá.

Genocidio cultural, colonialismo y anticonceptivos Le preguntaron por qué no usó la expresión « genocidio cultural » para referirse a la campaña contra indígenas. «No se me ocurrió, pero pedí perdón por esta acción que es genocida. Condené este llevarse a los niños, cambiar su cultura, sus mentes, sus tradiciones…. Fue un genocidio. Puede escribir que dije que era un genocidio», explicó.

Una periodista canadiense le aseguró que «en las Constituciones de EE.UU. y Canadá, los pueblos indígenas siguen siendo despojados de sus tierras, sin poder sobre ellas, a causa de las bulas papales (del siglo XV) y la Doctrina del Descubrimiento ». Por su respuesta, parece que al Papa no le preocupan las bulas del pasado sino las presiones colonizadoras del presente.

«En América, la de los ingleses, los franceses, los españoles y los portugueses, siempre ha existido ese peligro, o más bien esa mentalidad: ‘nosotros somos superiores y estos nativos no cuentan’. Y eso es grave, y hay que trabajar en lo que dices (la Doctrina del Descubrimiento), retomar el pasado y sanar los errores. Pero sabiendo que ese mismo colonialismo existe hoy en día», remarcó.

Recordó que hubo voces que se pronunciaron contra el envío de esclavos desde África a América , como «Bartolomé de las Casas y Pedro Claver, pero fueron la minoría». «La conciencia de la igualdad humana llegó lentamente. Digo conciencia porque en el inconsciente hoy todavía queda un rastro de esa actitud colonialista de reducir su cultura a la nuestra. Es algo que viene de nuestra forma de vida desarrollada, que a veces perdemos valores que ellos tienen».

«Esta doctrina de la colonización es mala e injusta y se utiliza aún hoy, quizá con guantes de seda», añadió. Puso el ejemplo de obispos de países en vías de desarrollo que aseguran que cuando sus gobiernos solicitan créditos a alguna organización internacional « les ponen condiciones también legislativas colonialistas, para modificar un poco su forma de vida ».

Le preguntaron si cambiará la doctrina católica sobre anticonceptivos, y el Papa explicó que los teólogos tienen el deber de reflexionar abiertamente sobre la doctrina y hacer propuestas, y que el pontífice puede decir que «no van bien» y ayudar a «entender los límites». Explicó que por otro lado es normal un desarrollo del dogma y de la moral. Por ejemplo « h e declarado oficialmente que el uso y la posesión de armas atómicas es inmoral ; sobre la pena de muerte, estamos cerca de la inmoralidad. La conciencia moral se ha desarrollado». La clave, dijo, es «razonar y reflexionar sobre fe y la moral, en la dirección de las raíces y de la esencia» del cristianismo.

El Papa también tomó la distancia del duro comunicado de hace una semana firmado por la Santa Sede en el que alertaba al Camino sinodal alemán de la deriva cismática. «Ese comunicado lo hizo la Secretaría de Estado. Fue un error no firmarlo como Secretaría de Estado», aseguró. Recordó que en junio de 2019 ya escribió «una carta con todo lo que tenía que decir sobre el Camino Sinodal , y más que eso no voy a decir».

Además, como primado de Italia, elogió a Mario Draghi , quien dimitió como primer ministro hace una semana. «Nadie puede decir que no sea un hombre de gran prestigio internacional», subrayó. Lamentó también la poca duración de los gobiernos en Roma y pidió a las fuerzas políticas «responsabilidad cívica» ante las elecciones del 25 de septiembre.

