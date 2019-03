El papa Francisco viajará a Mozambique, Madagascar y Mauricio en septiembre

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp El papa Francisco viajará a Mozambique, Madagascar y Mauricio del 4 al 9 de septiembre próximo, informó hoy el Vaticano. El Vaticano explicó que Francisco viajará a estos países tras la invitación de sus respectivos jefes de Estado y obispos, y que visitará Maputo, Antananarivo y Port Louis. Se prevé que este será el año en el que más viajes hará Francisco en lo que va de su pontificado, después de visitar Panamá y Emiratos Árabes Unidos, el próximo de Marruecos este fin de semana y los de Macedonia y Bulgaria, del 5 al 7 de mayo; Rumanía, del 31 de mayo al 2 de junio, y se espera que visite Japón en noviembre. Este será su cuarto viaje a África después de que del 24 al 30 de noviembre de 2015 viajara a Kenia, República Centroafricana y Uganda, que en abril de 2017 visitara Egipto y este fin de semana vaya a Marruecos. MÁS INFORMACIÓN ¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Ganaderos santeños reportan muertes de animales por sequía Carlos Vives agradece el juicio por plagio de ‘La bicicleta’ tras “dos años de ignominias y mentiras” Next → You May Also Like Guatemala en incertidumbre sobre futuro de exfiscal Aldana marzo 21, 2019 admin Comentarios desactivados en Guatemala en incertidumbre sobre futuro de exfiscal Aldana Varias personas lesionadas en dos accidentes de tránsito en Arraiján y La Chorrera marzo 24, 2019 admin Comentarios desactivados en Varias personas lesionadas en dos accidentes de tránsito en Arraiján y La Chorrera Publican en Gaceta Oficial ley de pensión vitalicia de B/.800.00 a afectados por dietilenglicol marzo 22, 2019 admin Comentarios desactivados en Publican en Gaceta Oficial ley de pensión vitalicia de B/.800.00 a afectados por dietilenglicol El Tiempo Caracas 24 ° algo de nubes humidity: 88% wind: 6m/s ENE H 31 • L 28 33 ° Thu 33 ° Fri 33 ° Sat 31 ° Sun Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico. Correo electrónico CULTURA CULTURA las 6 supersticiones más desconocidas marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en las 6 supersticiones más desconocidas CULTURA “Ya es hora de hacer una crítica ética y política del arte” marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en “Ya es hora de hacer una crítica ética y política del arte” CULTURA “Estoy orgulloso de tener un ‘superhit’ como es ‘La revolución sexual'” marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en “Estoy orgulloso de tener un ‘superhit’ como es ‘La revolución sexual'” CULTURA El sabueso Sherlock Holmes sigue husmeando en libros, series, películas… marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en El sabueso Sherlock Holmes sigue husmeando en libros, series, películas…LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

