El papa Francisco se reúne con J Balvin y otros famosos

El papa Francisco se reunió este jueves 1 de septiembre durante más de dos horas con un grupo de artistas, a quienes les pidió compromiso para con su arte mejorar el mundo.

Según se pudo conocer entre los famosos que se encontraban el productor colombiano J. Balvin, el mexicano Eduardo Verástegui, el tenor Andrea Bocelli, la actriz estadounidense Patricia Heaton y el cantante mexicano Alexander Acha,

Durante la reunión, que fue a puerta cerrada, el papa Francisco les dirigió algunas palabras y después mantuvo un diálogo con todos ellos, reseñaron varis agencias de noticias.

Mensaje del papa para los artistas En un breve comunicado, el Vaticano informó de que el papa les indicó algunos caminos de comunicación, «como la verdad, el bien y, particularmente para los artistas, la belleza, un camino de contemplación».

«¡Ustedes son predicadores de la belleza!» les dijo el papa, y añadió: «¡La belleza es buena, la belleza cura, la belleza te lleva adelante en el camino!», cita parte de la misiva.

Al responder a las preguntas formuladas por los asistentes, entre los que también estaban el escritor y empresario argentino Alejandro Guillermo Roemmers.

También la actriz británica Jessica Oyelowo, el papa Francisco reiteró «la necesidad de hablar a los jóvenes, de comunicarles el Evangelio, del testimonio y del acompañamiento, que brotan del diálogo con Dios, que suscitan un camino».

El mexicano Luis Quinelli, presidente y fundador de Vitae Global, explicó a los medios que con esta primera reunión «se comenzó a desarrollar el cómo traer belleza, unidad y encuentro a un mundo en el que estamos viviendo con tanta polarización», expresó.

Por su parte, el colombiano y estrella internacional J Balvin aseguró tras la reunión que fue muy bonita porque se pudo compartir el punto de vista como artista y de «cómo se puede mejorar el mundo».

