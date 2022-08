El papa Francisco planea su visita a Ucrania en medio de la guerra

Entornointeligente.com /

El papa Francisco recibió en audiencia al embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andrii Yurash, con quien habría acordado la fecha de una esperada visita a ese país. Esta podría darse en septiembre, antes de su viaje a Kazajistán, previsto entre el 13 y el 15 de septiembre, dejó trascender el diplomático, aunque no hubo ninguna confirmación de parte del Vaticano .

En un tuit en inglés, Yurash escribió que durante su encuentro Francisco le dijo que se sentía «muy cerca de Ucrania » y que quería «expresar su cercanía con una visita». «Por muchos años y especialmente desde el inicio de la guerra, Ucrania ha estado esperando al Papa y estará feliz de recibirlo antes de su viaje a Kazajistán», agregó, en un posteo en el que incluyó fotos del encuentro, que tuvo lugar esta mañana en el Palacio Apostólico.

«I am veryClose to🇺🇦&want toExpress thisCloseness thought myVisit to🇺🇦» -important words of PopeFrancis @Pontifex expressed during today’sMeeting withHolyFather.🇺🇦for many years&especiallySinceStart ofWar has beenWaiting forPope &’ll be happy toGreetHim beforeHisTrip toKazakhstan pic.twitter.com/livjRfzEA1

— Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 6, 2022 En un segundo tuit, el embajador ucraniano definió «siempre inspirador» hablar con el Santo Padre , «especialmente cuando está la oportunidad de discutir y promover temas que están sobre la mesa desde hace tiempo, como una visita del Papa a Ucrania : Ucrania quiere encontrarse y recibir a Su Santidad lo antes posible, incluso antes de su viaje a Kazajistán», insistió.

Moments of communication with HolyFather are always inspirational. Especially when there is a chance to discuss and promote subjects that is «on table» for a long time, like Pope’s visit to Ukraine:🇺🇦wants to meet and greet HisHoliness as quick as possible,even beforeHisTrip to🇰🇿 pic.twitter.com/2kxGatvWsz

— Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 6, 2022 Desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia , Francisco fue invitado a viajar a Kiev tanto por el presidente, Volodimir Zelensky , como por el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko. Las autoridades ucranianas también le pidieron al Papa mediar en el conflicto , algo que nunca se dio ya que la otra parte en pugna – Rusia – jamás se mostró dispuesta.

En recientes entrevistas, incluso en la conferencia de prensa que concedió hace una semana al regresar de su viaje «penitencial» a Canadá, Francisco , de 85 años, expresó su deseo de viajar a Ucrania , a cuya población «martirizada» recuerda todos los domingos en la oración mariana del Angelus.

Pero como tiene problemas de movilidad desde principios de años por un problema en un ligamento de su rodilla derecha, siempre dejó en claro que esta visita dependería de «la pierna».

