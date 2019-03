Entornointeligente.com / TN Internacional El Papa Francisco aseguró que espera visitar “pronto” la Argentina Lo aseguró en diálogo con periodistas durante el vuelo que lo llevó a Rabat, en Marruecos. Publicada: 30/03/2019, 12:01 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter El Papa se encuentra de visita en Marruecos. Foto: Reuters. El papa Francisco aseguró que espera visitar “pronto” la Argentina , al ser consultado sobre una visita a su país natal, al que aún no viajó desde su entronización, en marzo de 2013. “Veremos si puedo ir pronto”, respondió el Pontífice al ser consultado por periodistas sobre un posible viaje a la Argentina, en el vuelo que este sábado lo llevó desde Roma a Rabat para iniciar una visita de dos días a Marruecos. Aunque no es la primera vez que responde de esta manera a semejante pregunta. Leé también El Papa Francisco visita Marruecos para reforzar los lazos con el islam A inicios de mes, los obispos argentinos saludaron al pontífice por el sexto aniversario de su elección y anunciaron que le renovarán una invitación al país durante la visita ad limina que harán al Vaticano en mayo. Durante el saludo con periodistas, el pontífice planteó además que le “gustaría” ir a España , otro de los países que aún no visitó desde que fue elegido como el Papa número 266 de la Iglesia católica. Leé también Los obispos le meten presión al Papa para que viaje a la Argentina: “No se prive de la alegría de visitarnos” Este año, Jorge Bergoglio ya visitó Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, y tiene confirmados viajes a Bulgaria, Macedonia y Rumania (mayo) y a Madagascar, Mozambique y Mauricio (septiembre). Más sobre: viajes del Papa Francisco El Papa Francisco visita Marruecos para reforzar los lazos con el islam El Papa Francisco viajará a Rumania a fines de mayo El Papa Francisco quiere viajar a Japón el año que vieneLINK ORIGINAL: TN

Entornointeligente.com