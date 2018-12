El Papa festejó sus 82 años en el Vaticano: Feliz, feliz en tu día…

Entornointeligente.com / Francisco celebró rodeado de chicos –pacientes del dispensario pediátrico Santa Marta– y con torta gigante incluida. Por supuesto, no dejó de trabajar incansablemente, como lo hace a diario, y recibió decenas de abrazos y besos. La inscripción en la torta que le regalaron los chicos dice. Francisco sopló la velita y repartió sonrisas Rodeado de niños –aquellos que son atendidos todos los días en el vecino dispensario pediátrico Santa Marta – y frente a la torta gigantesca que le prepararon especialmente, el Papa Francisco celebró su 82 años. Nacido en el barrio de Flores el 17 de diciembre de 1936, el Sumo Pontífic e ya pasó sus últimos seis cumpleaños en el Vaticano. Siempre los festejó con marcado bajo perfil, sin dejar de trabajar y cumplir con sus múltiples ocupaciones. “Espero que un pastel tan grande no me provoque indigestión” , dijo, en broma, para luego soltar la sonrisa. Debajo de ese globo terráqueo asoma la torta que le regalaron al Papa los pequeños pacientes del dispensario Santa Marta. En el Aula Paulo VI del Vaticano , Francisco compartió un rato con los chicos, de quienes dijo: “Son buenos para enseñarles a los adultos a ser humildes, a comprender mejor la vida y a la gente” . Para la ocasión, la clásica confitería artesanal Hedera –próxima a la Plaza de San Pedro – le confeccionó una torta con una imagen suya, con el pulgar en alto, feliz entre una multitud de jóvenes. Así –jovial, activo, lleno de energía– se siente el Papa . Y lo demuestra en cada momento. ¡Felicidades!. No las faltaron fotos y un toque navideño cuando alzó a un niño. Así con la humildad que lo caracteriza, Francisco pasó su cumpleaños. Fotos: AFP. SEGUÍ LEYENDO: Los 81 del papa Francisco: “Que los regalos sean para los pobres” Los chicos que le cantaron al Papa: “A Francisco le gustó nuestro mensaje de amor y paz”

