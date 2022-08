El papá de Camila Holmes habló de la chance que De Paul se pierda el Mundial

Entornointeligente.com /

Horacio se mostró molesto con las recientes declaraciones del futbolista e ironizó con su repentino salto a la fama. «Me sorprendió, pero hay que comprenderlo a él también. Está solo en Europa y tuvo muchas emociones juntas. Creo que también hay que ponerse en el lugar de él: tuvo la Selección, fama, buena posición económica… fueron muchas cosas de repente y creo que lo desbordó demasiado».

Informate más De Paul rompió el silencio y se refirió al rumor de que se perdería el Mundial Por otro lado, Holmes descartó ese rumor de afirmaba que De Paul no podrá jugar el Mundial por un conflicto legal debido a la separación con su hija . «Ni a mí ni a Camila se nos pasaría por la cabeza hacer una demanda o una denuncia penal para dejarlo afuera de ese certamen que es tan importante para él. Va a jugar el Mundial y la va a romper, como lo viene haciendo hasta ahora».

Sin embargo, aprovechó la ocasión para criticarlo y pedirle que cambie su alto perfil: «Rodrigo tiene que dejarse de joder y pensar en el Mundial. Tiene que bajar su exposición».

El noviazgo con Tini y la manutención de sus hijos «Hasta enero yo pensaba que estaba todo bien, no pensé que era tan grave el asunto (…) Me sorprendió que rehiciera su vida tan rápido, pero cada uno hace las cosas como le parece» , afirmó Horacio Holmes sobre la seperación de De Paul con su hija.

En esa línea, afirmó que Camila «estaba muy enamorada de Rodrigo. Fue un golpe terrible para ella cuando Rodrigo tomó la decisión de separarse».

Por otro lado, desmintió otro de los rumores que circulaban contra el futbolista: » Tampoco se merecía tantas críticas, porque se dijeron muchas cosas que no eran reales, como que no le pasaba dinero a Camila. Rodrigo no es un ogro, se hace cargo de todos los gastos».

¿Hubo un affaire con la «China» Suárez? En otra línea, Horacio Holmes habló sobre los rumores que circularon el año pasado sobre un supuesto affaire de De Paul con Eugenia Suárez . «Yo hablé con él y me juró que era mentira, se lo creí y se lo sigo creyendo que no pasó nada».

