El panameño Renaldo Stennett, leyenda de los Piratas, falleció a los 72 años

Entornointeligente.com / El extoletero panameño Renaldo Rennie Stennett , quien impuso un récord en las Grandes Ligas y que se mantiene vigente al batear de 7-7 en un partido de nueve entradas, falleció este martes a los 72 años tras una lucha contra el cáncer.

Stennett vistió uniforme con los Piratas entre 1971 y 1979, nueve de sus 11 campañas en el béisbol de las Grandes Ligas, casi siempre como segunda base.

El jugador panameño ganó dos anillos de la Serie Mundial con los campeones Bucaneros en 1971 y 1979.

“Estamos entristecidos por la pérdida de un miembro tan querido de la familia de los Piratas”, dijo el presidente de los Piratas, Travis Williams. “Rennie fue un gran jugador en el terreno y una mejor persona fuera del terreno”.

Stennett fue el primer bate de la alineación de los Piratas cuando Pittsburgh tuvo una alineación compuesta completamente de jugadores afroamericanos y latinos en 1971.

El istmeño fue seguido en el orden al bate por Gene Clines, el puertorriqueño Roberto Clemente (Salón Fama), Willie Stargell, el receptor panameño Manny Sanguillén , Dave Cash, Al Oliver, el cubano Jacinto Jackie Hernández y Dock Ellis.

Más adelante en su carrera, Stennett conectó de hit en cada uno de sus siete turnos al bate el 16 de septiembre de 1975 contra los Cachorros, poniendo una marca de las Mayores para un juego.

“Rennie estaba orgulloso de ser parte de la primera alineación de minorías en la historia de Grandes Ligas cuando salió al terreno con sus compañeros hace 50 años, el 1 de septiembre de 1971”, recordó Williams. “El legado de Rennie perdurará aquí con los Piratas y a través de su familia, que tanto quería”.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com