El «Padrillo Republicano» lloró «como nena» durante el juicio, dice diputada Celeste Amarilla

El juez especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás decretó la medida cautelar de prohibición de innovar y contratar sobre los bienes muebles e inmuebles, unos 100 en total, que figuran a nombre de las empresas Chai SA y Matrix Reality SA , así como los bienes que están a nombre de Darío Messer .

Esto pudo conocerse luego de que la titular de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), Lourdes González , confirmó a ABC que la orden del juez Delmás ingresó a las 7:01 de ayer, jueves, a la institución.

La medida cautelar fue solicitada por los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz , de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, tras cinco años de haberse iniciado el proceso por presunto lavado de dinero al «hermano del alma» del expresidente de la República Horacio Cartes .

La petición de los fiscales se dio luego de que el juez en lo Civil y Comercial Édgar Rivas ordenara el embargo de los bienes de Messer, por casi US$ 4 millones, para pagar los honorarios de los abogados Leticia Bóbeda y Rodrigo Galeano , quienes defendieron al «doleiro».

abccolor · 16 09 2022 A LA GRAN 730 – José Delmás, Juez De Garantía El «cerrojo» judicial a bienes de procesados El juez Delmás habló esta mañana en ABC Cardinal y explicó que estas medidas se disponen para que los bienes estén bajo custodia mientras dure el proceso judicial que enfrentan los propietarios.

«En estos casos se aplican las medidas cautelares de carácter real que están establecidas en el Código Procesal Civil, que regulan los bienes registrales. Con esa figura lo que se busca es precautelar, que no se pueda alterar o modificar esos inmuebles de una u otra forma. Ese es el espíritu de esas figuras jurídicas», sostuvo.

Agregó que la prohibición de innovar y contratar sobre los bienes muebles e inmuebles «ayuda» para establecer una especie de «cerrojo» sobre los mismos. No obstante, indicó que esta medida suele ir acompañada de otras, como la de «anotación de litis» que pesa sobre las propiedades del brasileño.

En cuanto al caso Messer, explicó que -de momento- no se puede dar paso al embargo solicitado por los abogados, atendiendo a que sobre los bienes del «hermano del alma» del expresidente ya se dictó la prohibición de innovar y contratar.

Fiscalía pudo haber conseguido el «cerrojo» sobre bienes de Messer mucho antes El magistrado indicó que la Fiscalía recién el miércoles 14 de septiembre pasado, a las 19:00, remitió a su juzgado la solicitud de disponer la prohibición de innovar y contratar sobre los 100 inmuebles de Messer. Agregó que incluso fue un trabajo arduo que se extendió hasta la madrugada del día siguiente el que tuvieron que realizar con su equipo para poder dictar la medida.

La Fiscalía pudo haber obtenido esta medida cautelar para que los bienes queden bajo «cerrojo» y no se apeligre la pérdida, mucho antes -durante los últimos cinco años- que hace dos días, según expresó Delmás. «Claro, se podía (dictar antes). Evidentemente nosotros no podemos hacer de oficio, tiene que haber un pedido de Fiscalía», respondió cuando fue consultado si la medida se pudo haberse dictado previamente.

En ese sentido, el juez aclaró que la Fiscalía ya había realizado la petición de la prohibición de innovar y contratar, pero que no brindaba todos los datos correctos sobre los bienes , por lo que no se podía disponer la medida. «Cuando se pedía, a veces no estaban completos los datos; entonces, lo que hacíamos era reiterarles o yo le intimaba otra vez al Ministerio Público para que me traiga todos los datos que se necesitan para poder hacer efectivo (el pedido)», sostuvo.

Delmás dio a entender, seguidamente, que si los fiscales hubiesen realizado la solicitud a medida y entregado todos los datos correspondientes sobre las propiedades muebles e inmuebles de Messer, cualquier juez pudo haber dispuesto dicha figura jurídica y evitar que se apeligre la pérdida de los bienes mediante el embargo, que fue solicitado días antes de la resolución que emitió el juez.

¿Y el comiso autónomo de los bienes de Messer? El magistrado especializado en Delitos Económicos, a la vez, aclaró que esos bienes del «doleiro de doleiros» aún pueden ser embargables , atendiendo a que hasta el momento no existe un comiso sobre los mismos que debe darse mediante una sentencia firme y ejecutoriada.

Acerca del comiso autónomo de los bienes de Messer, la Fiscalía sigue sin solicitar esta medida sobre las 100 propiedades inmuebles y muebles que pertenecen al «hermano del alma» de Cartes, pese a que el mismo ya fue acusado por lavado de dinero en nuestro país hace cinco años.

Messer fue condenado a 13 años de cárcel en Brasil por delitos económicos. El brasileño fue un «protegido» durante el gobierno de HC.

