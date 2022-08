El padre de Elon Musk dice que no está orgulloso de su hijo

Entornointeligente.com /

El sudafricano, en una entrevista con el programa de radio australiano Kyle and Jackie O Show , destacó los logros familiares por sobre los de su hijo empresario: «Somos una familia que ha estado haciendo muchas cosas durante mucho tiempo, no es como si de repente empezáramos a hacer algo «.

Informate más Twitter vs. Elon Musk: el juicio contra el multimillonario ya tiene fecha Durante la charla dijo, además, que nunca utilizó un auto Tesla producido por su hijo y que prefiere comprar productos de la competencia como Bentley , Rolls Royce y Mercedes-Benz.

El hombre de 76 años destacó a sus otros hijos, los cuales «han estado haciendo cosas interesantes» durante mucho tiempo y aclaró que nunca recibió «limosna» por parte del CEO de Tesla.

Errol Musk, además de hablar sobre la felicidad y vida de su hijo, habló de Elon como si se tratara de una persona con cinco años de retraso , por lo que también sugiere un bajo rendimiento en su carera.

«Sé que suena loco, pero tendemos a pensar así como una familia. Ahora tiene 50 años y sigo pensando en él como un niño pequeño . Pero tiene 50 años, quiero decir que es un hombre viejo», señaló.

También recomendó a su hijo tomar garcinia cambogia , un suplemento para bajar de peso sin hacer ejercicio ni dieta: «Elon tiene una complexión muy fuerte, pero ha estado comiendo mal «.

errol musk.jpg Errol Musk, padre del multimillonario Elon Musk.

El padre de Elon Musk tiene un hijo con su hijastra Errol Musk, padre del hombre más rico del mundo, Elon Musk , reveló que tuvo una hija , pero la noticia tiene un detalle particular. Se trata del segundo bebé que tiene con su hijastra Jana, de 35 años, a quién crió desde los cuatro años.

«Solo estamos en la Tierra para reproducirnos», lanzó Errol Musk al confirmarle a The Sun la noticia. El hombre de 76 años tuvo a esta segunda hija en 2019 , mientras que su primer hijo con Jana nació en 2017 .

padre elon musk hijastra.jpg Musk confirmó que el embarazó no fue planeado y que no vive actualmente con la madre de los niños. Al citar los motivos por los cuales ya no conviven mencionó la diferencia de 41 años entre ambos: «No es práctico. Es lindo por un tiempo pero después la diferencia se hace notar».

LINK ORIGINAL: Ambito

