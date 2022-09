El origen de los emoticones

Entornointeligente.com /

Un emoticón es una secuencia de caracteres del teclado que se utiliza para acentuar una emoción. Se coloca después del último signo de puntuación de una frase, y normalmente se lee de lado y en sentido contrario a las agujas del reloj.

Su invención se atribuye a Scott Fahlman, de la Universidad Carnegie Mellon, en Estados Unidos, siendo el primero en usar uno de estos símbolos el 19 de septiembre de 1982, hace más de tres décadas, para representar una cara sonriente.

Según explica Fahlman, la idea surgió como respuesta a los problemas de interpretación de los mensajes que se intercambiaban en los tableros o paneles electrónicos que usaban los profesores y estudiantes para discutir ciertos temas online.

«Nos planteamos que sería una buena idea explicitar qué mensajes no debían tomarse en serio; después de todo, cuando usamos comunicación online basada en textos no contamos con los datos adicionales que aportan el lenguaje corporal o el tono de voz, que en una conversación informan de la intención o el tono del mensaje», explica Fahlman. «Entonces se me ocurrió que la secuencia de caracteres ???? podía ser una solución elegante que, además, todos los ordenadores de entonces, basados en el código ASCII, podrían soportar», aclara.

Entre los más conocidos destacan la sonrisa :-), el guiño ;-), el que expresa asombro :-o, el sarcasmo :-[ o la tristeza :-(. También se usan, por ejemplo, para mandar besos :-*.

Sin embargo, los emojis o emoticones ya no son tan utilizados, debido a la llegada de los stickers.

Martes 20 Septiembre, 2022

