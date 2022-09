El origen de la pelea entre un venezolano y un policía en un refugio en EEUU: lo sacaron electrocutado, esposado y en camilla (+Video)

Entornointeligente.com /

Tras la viralización del vídeo, surgió una segunda parte con la que se explicó la realidad detras de lo ocurrido Hace varias horas se difundió un vídeo en las redes sociales dónde se mostraba a un migrante venezolano discutiendo con un policia en un refugio de Estados Unidos. En el vídeo se podía ver como el migrante comenzaba a agredirlo y patearlo en reiteradas ocasiones, sin embargo, no se conocía el origen de la pelea.

VER TAMBIÉN = Critican a Daniella Navarro por defender al venezolano «Malcriado» que se peleó con un policía en EE.UU. (+Video y capturas)

Ante esto, el humorista venezolano Javier Hala Madrid compartió en su cuenta de Instagram un vídeo dónde explicaba el origen de lo ocurrido, agregando la segunda parte de lo ocurrido y explicando en breve este caso.

View this post on Instagram

A post shared by Latinos en Miami (@latinosxmiami)

Según Javier, en este refugio cuentan con un horario de entrada y salida que el joven venezolano no cumplió al momento de su salida, por lo tanto, empezó el problema con las autoridades.

«El muchacho no se quería ir, me imagino que el policía llegó a toquetearlo o a jalarle el brazo como que ‘Hey, te tienes que ir’, no le gustó y ocurrió lo que vieron en el vídeo que está antes de este» explicó, agregando la segunda parte del vídeo dónde se puede ver al joven en una camilla mientras lo ingresan a una ambulancia.

«Al chamo le metieron corriente, lo sacaron en camilla» añadió.

View this post on Instagram

A post shared by Latinos en Miami (@latinosxmiami)

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com