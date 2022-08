El objeto deportivo más caro de la historia: ¿en cuánto se vendió?

Entornointeligente.com /

Una tarjeta coleccionable de 1952 del jugador del Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Béisbol, Mickey Mantle, se vendió por US$12,6 millones , según la casa de subastas que vendió el artículo, estableciendo un nuevo récord para los coleccionables deportivos.

La tarjeta fue vendida por Anthony Giordano, quien la compró por US$50,000 en 1991, según Sports Collectors Digest.

«Siempre supimos que esta tarjeta rompería récords y expectativas», dijo el director de subastas deportivas de Heritage, Chris Ivy. » Eso no hace que sea menos emocionante ser parte de una subasta en la que un solo artículo supera el umbral de las ocho cifras por primera vez».

Mantle, quien fue incluido en el equipo All-Century de las Grandes Ligas de Béisbol en 1999 e incluido en el Salón de la Fama en 1974, jugó para los Yankees de Nueva York en las décadas de 1950 y 1960.

El béisbol superó al fútbol El precio de venta sobrepasó los US$9,3 millones pagados a principios de este año por la camiseta que usó el futbolista argentino Diego Maradona cuando anotó el gol de la llamada «Mano de Dios» en la Copa del Mundo de 1986. La cual, a su vez, era casi el doble del precio récord anterior para una tarjeta deportiva.

Los coleccionables deportivos han aumentado su valor y popularidad durante el año pasado junto con fichas no fungibles, zapatillas y otras clases de activos alternativos.

De hecho, Fanatics Inc. firmó acuerdos con Netflix Inc. y Legendary Entertainment para crear coleccionables a principios de este año, y también compró la división de cromos de Topps Co. por 500 millones de dólares en enero.

