Entornointeligente.com /

Por fin está aquí el nuevo Saints Row. El nuevo título, que ha supuesto un soft reboot para la saga, no ha sido precisamente la inyección de nueva vida que la saga necesitaba, habiendo recibido unas notas más bien mediocres entre la prensa generalizada y los fans. No obstante, si hay algo que no ha decepcionado han sido sus gráficos.

Ahora, desde Digital Dreams se han propuesto enseñarnos hasta qué punto pueden mejorar incluso más con una saludable dosis de mods, con ellos y con el añadido del trazado de rayos el nuevo Saints Row muestra unos gráficos espectaculares . Echadle un ojo vosotros mismos.

El nuevo Saints Row muestra unos gráficos espectaculares con trazado de rayos y mods gráficos El vídeo ha sido creado por el habilidoso canal de Digital Dreams, habiendose convertido ya en todos unos expertos en contenido de este tipo, haciéndose valer de títulos para PC modeados de los pies a la cabeza. Para este vídeo se han valido de una tarjeta gráfica RTX 3090 y algunos mods gráficos , como su propio reshade para incorporar iluminación global con trazado de rayos a Saints Row .

Los creadores de Subnautica y Brandon Sanderson presentan su nuevo juego, Moonbreaker

Saints Row salió a la venta ayer mismo para Xbox One, Xbox Series X/S, Ps4, Ps5 y Microsoft Windows, y si bien no ha triunfado entre la crítica, esperamos que haya conseguido las ventas suficientes como para garantizar que la saga siga con vida.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com