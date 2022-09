El nuevo «héroe» de Putin: una estrella de la selección rusa de fútbol

Entornointeligente.com /

Campeón de la liga rusa con el Lokomotiv en 2004. Semifinalista de la Eurocopa de 2008 con Rusia. Uno de los futbolistas más reconocidos a nivel nacional por toda su experiencia. Estamos hablando de Diniar Bilialetdínov. ¿Ustedes imaginan ser el ídolo de su país por jugar al fútbol? Diniar sabe lo que es esa sensación. Y ahora… ¿Imaginan volver a ser el ídolo de su país por ser parte de la invasión rusa? Esa es la gran incógnita que tendrá que resolver el ex deportista cuando llegue el momento.

Por La Razón

Tras colgar las botas, ahora su objetivo es defender a los suyos. Vladimir Putin ha querido que se una al servicio militar a sus 37 años. Bilyaletdinov fue 46 veces internacional con Rusia y se convirtió en una de las estrellas del combinado nacional que logró una excelente Eurocopa de Austria y Suiza en 2008. Curiosamente, cayó eliminado con Rusia en semifinales contra España.

Russian media are reporting that former Everton midfielder Diniyar Bilyaletdinov has been called up to fight in Ukraine.

It has now also been confirmed by his father.

(Sports RU) pic.twitter.com/X7iMSHbnyF

— Footy Accumulators (@FootyAccums) September 28, 2022

«Diniar efectivamente recibió la notificación. Él no sirvió en el Ejército, aunque sí realizó instrucción militar para deportistas. Eso fue hace 19 años. Es decir, sí juró la bandera. Si fuera una movilización general, entonces no se hacen preguntas. Pero mientras el presidente mantenga que es parcial, entonces todo debe hacerse según la ley», explicó su padre, Rinat, a la agencia RIA Nóvosti. En otras palabras, el padre del exinternacional ruso mantiene que, según la legislación vigente, se puede movilizar a hombres menores de 35 años y que su hijo tiene ya 37: «Debe haber alguna contradicción. Ahora va a aclarar si la notificación es correcta o se la enviaron prematuramente. Todo es posible». Diniar no sirvió en el Ejército, aunque sí realizó instrucción militar para deportistas.

