El nuevo DT del PSG habla de los «indeseables» del plantel, de las reglas que impuso en el vestuario y de cómo es lidiar con tantas estrellas

El Paris Saint Germain tiene nuevo entrenador para esta temporad a. Se trata de Christophe Galtier.

La prensa francesa habló de las nuevas y severas reglas que le impuso al plantel . El técnico se refirió al código de comportamiento. Quiso aclarar algunos puntos.

«Yo, a nivel del grupo, hablo solo en francés. Esto no me impide preguntarle a mi personal y traducir ciertas cosas para evitar malentendidos. Pero no hay obligación de hablar francés en el vestuario. Hay argentinos, portugueses, españoles… ¿Por qué se hablaría en francés? «, expresó en entrevista con Le Parisien.

Galtiera también se refirió al uso del celular: «También escuché que prohíbo los teléfonos en la mesa. ¡Es falso! Solo les pido que corten las campanas y no contesten en la mesa. Pero no les prohíbo ver un partido de fútbol en vivo de todos modos o recibir una llamada urgente. En este caso, hacen una señal y se aíslan, no hay problema» .

Le Parisien, hace unas semanas, aseguró que el DT pidió que los jugadores estén juntos para desayunar y almorzar. De acuerdo al diario, los que llegasen tarde tendrían que regresar a la casa.

«Hemos establecido reglas para las franjas horarias, el desayuno y el almuerzo compartido . Pero no hay policía para vigilar cada uno de sus ir y venir. Es normal. Pasamos mucho tiempo juntos, en hoteles o en Camp des Loges (centro de entrenamiento), solo hay que establecer unos principios para que sea agradable. Lo mismo para los horarios: todo el mundo tiene que estar a tiempo, de lo contrario crea incidentes que pueden molestar . Por el respeto de la gente que llega a tiempo, yo llego a tiempo, esa es la base», declaró.

En Francia se ha denominado a un grupo de jugadores los «indeseables» del PSG . Futbolistas que no cuentan para el entrenador y que deben buscar un nuevo destino. Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi son algunos de ellos.

«¿Te das cuenta de este nombre? Estamos hablando de jugadores internacionales, jugadores que pueden ir al Mundial. No, ¡no son indeseables! . ¿Te das cuenta de este nombre? Estamos hablando de jugadores internacionales, jugadores que pueden ir al Mundial. No, ¡no son indeseables!», afirmó.

Por último, Galtier se refirió a cómo es dirigir a estrellas mundiales como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé o Sergio Ramos.

«No estoy tratando de ponerlos en mi bolsillo, eso sería muy reductivo en comparación con lo que son. Ya sea con Sergio (Ramos) , Ney, Messi o incluso Kylian (Mbappé) , trato de ser lo más natural posible, y si me salen con naturalidad, mejor. Pero no metemos a estos jugadores en el bolsillo «, cerró.

