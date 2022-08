¿El nuevo clavo? Clara Chía Martí sería la supuesta nueva novia de Gerard Piqué

Entornointeligente.com /

La novela de la separación entre Shakira y Gerard Piqué no para. Esta vez, medios ingleses revelaron la identidad de la que sería la nueva novia del futbolista catalán, y por quien se habría generado el conflicto con la cantante colombiana.

Según reveló The Sun, se trata de Clara Chía Martí, una joven de 23 años con quien se le ha visto a Piqué en los últimos días. De igual forma, aseguran desde el viejo continente que la mujer se vio obligada a cerrar sus redes sociales y ocultar fotos para evitar especulaciones.

También se conoció que Clara es empleada de una de las empresas del futbolista, y que empezó como camarera en Kosmos, uno de sus negocios.

Hasta el momento, por lo revelado por The Sun, se conoce su identidad, edad y que estudia relaciones públicas, sin embargo, se desconoce que sea ella con quien el catalán viajó durante los meses de junio y julio.

Mientras tanto, continúa tensa la situación judicial de la expareja, que se disputa el tema de sus hijos Milán y Sasha, luego de especularse que Shakira tendría intensiones de mudarse a los Estados Unidos con ellos, idea a la cual Piqué se opone rotundamente.

Por ahora, se conoce una sola foto que se filtró en las redes y le ha dado la vuelta al mundo sobre la apariencia de Clara Chía Martí, a quien se le ve en una oficina y con aspecto sonriente.

