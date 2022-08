«El noble inquilino»: La importancia de reconciliarse con el ego

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El investigador y escritor, Eric Goyo presentó su más reciente trabajo «El noble inquilino» , un libro que explora el ego y su importancia para la vida del ser humano a través de un profundo relato autobiográfico del autor.

«El noble inquilino» es una exploración de ese mundo interior que tenemos todos los seres humanos y que sin darnos cuenta lo que estamos buscando es compensarlo un poco con la realidad con la que nos confrontamos en el mundo exterior», indicó en entrevista con el programa A Tiempo de Unión Radio .

Para el autor la conclusión de su investigación es «reconciliarnos con el ego» que compara con un inquilino con el que las personas deben aprender a convivir de manera sana.

« Yo entendí que el ego es esa vocecita que nos lleva a hacer cosas que sabemos que no deberíamos hacer, pero si lo trabajamos, lo podemos convertir en una vocecita que nos alerte para ser más prudente a la hora de actuar», explicó.

Para Goyo el autorespeto y la autovaloración son el activo más importante que tiene y debe construir el ser humano. Asimismo, cree que la madurez es el florecimiento de una serie de condiciones que ya vienen inmersas desde el nacimiento de las personas y que se activan cuando surgen otras necesidades relacionadas con la autorrealización al pasar de los años.

«El noble inquilino» se puede obtener a través de la página web del autor ericgoyo.com , también por medio de la cuenta de Instgram @ericgoyo y por Amazon, para los interesados fuera de Venezuela.

Yenderson Parra / Unión Radio

