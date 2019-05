El mutuo acierto

Entornointeligente.com / Compartir Tweet La codicia de tubazos suele terminar en trancazos Enrique Larrañaga

Útil siempre es la palabra. Venimos de la palabra. Vamos hacia la palabra. Existimos porque alguien le dijo algo a otro alguien, escribe Javier Marías en su Corazón tan blanco.

La palabra es noble y fuerte, aun cuando la barbarie la subestima envilecida de su fuerza y su sombra. La palabra inventó todos los poderes conocidos, es madre y padre al mismo tiempo, los sabe accionar. Entre esos poderes está la magia de la regeneración. Con la barbarie ocurrirá como ese poema de John Donne que tanto me gusta citar: “Muerte, no te enorgullezcas, aunque algunos te hayan llamado poderosa y terrible, no lo eres (…) ¡Muerte, tú morirás!”. Los bárbaros se ufanan de enterrar la palabra con la muerte, y la palabra inventó tanto la muerte como la resurrección. Bárbaros no se sientan fuertes porque la fuerza también los revertirá.

Dicho esto. Si en Noruega los que erraron están corrigiendo con ayuda de sus adversarios, el acierto será de ambos.

Somos nuestro clima. Desde hace unos años, y con la ayuda de amigos que aman este país, aprendo a interpretar, identificar, reconciliarme con el clima de Venezuela. Concretamente, el de Caracas que es mi ciudad. La primera lección la tomé del documental Villanueva el Diablo, largometraje de Juan Andrés Bello.

Carlos Raúl Villanueva, un arquitecto que de su preparación extranjera no quiso colonizar, sino adaptar ese conocimiento a su regreso. Evaluó pacientemente el comportamiento climático de la ciudad para esbozar sus planos. Al demoler lo que había en El Silencio, erigió honrando con guiños coloniales, consciente de la importancia de la memoria, y de las medidas justas entre tradición, innovación y convivencia.

Hoy que nuevamente, como desde el principio de los tiempos, nos agobia el calor por estos meses, que dependiendo de los fenómenos, desatará algunas lluvias pronto, me sonrío al verme en tiempo pasado ante quienes se quejan del calor, como si en mayo del año pasado, y ante pasado y antes de ese y otros no hubo calor. Como si hace un año no manifestamos la importancia de luchar contra la abstención.

Estar de acuerdo con un cambio es una cosa, pero ir en contra de la tempestad es desafiar la naturaleza, y ella cobra con su “venganza” que es el tiempo, con su reloj perfecto y puntual.

Por: Jhonatan Reverón

