El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas vibra con los colores de Shanaia Arian

Foto: Referencial

Colores vibrantes y rostros de conocidos raperos, reggaetoneros, compositores y cantantes dan la bienvenida al público del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar) mediante la obra de la artista del mes Shanaia Arian .

Texto: FMN y Foto: Referencial Micro TDH, Lasso, Bad Bunny y Billie Eilish son algunos de los acrílicos sobre tela exhibidos en Ari Art que se enmarcan en su línea de investigación de la cual comentó Arian que «la he venido desarrollando desde hace siete años en el Centro Artístico Martinis. Se basa fundamentalmente en retratos. En estos últimos años me he enfocado en varios artistas que me inspiran».

A juicio de la creadora, el programa bandera de la FMN titulado El Artista del Mes «ofrece una oportunidad increíble para apoyar a los artistas jóvenes, ya que el mundo del arte es bastante difícil».

Agregó que el hecho de que los museos abran las puertas para que los nuevos talentos visibilicen su obra traduce un refrescamiento «a este mundo y es motivador».

El público visitante al observar esta muestra, también podrá aprovechar de recorrer la oferta expositiva que presenta el Maccar.

