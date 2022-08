El mundo unipolar se está acabando

Entornointeligente.com /

Por: Rodolfo Bueno

La Estrategia Nacional de Seguridad de EEUU , uno de cuyos puntos fundamentales es conservar la paz mediante la fuerza y, al margen del derecho internacional, recurrir a las guerras preventiv as , para lo cual sus gobernantes globalizan las leyes de EEUU.

Para algunos líderes de EEUU, las sociedades actuales se dividen entre el mundo del orden, compuesto por pa íses democr áticos, respetuosos de la libertad y los derechos humanos, y el mundo del desorden, donde nada bueno exist e . La pertenencia de un país a uno de estos grupos la determina Washington según su gusto y necesidad .

En el mundo del desorden hacen lo que les conviene, en t érminos más claros : inician lo que llaman guerras humanitarias, que destruyen países ; patrocinan golpes de Estado, para imponer dictaduras obsecuentes; reconocen a autoridades espurias; detienen a sospechosos y los torturan mediante interrogatorios coercitivos; decretan sanciones ilegales a los países que llaman rebeldes, los bloquean comercialmente y les confiscan sus riquezas para incrementar su propio peculio ; eliminan a líderes sociales que no les obedec en y difunden mentiras en los medios de información. Una verd ad era ley de la selva. Así, d e esta manera, institucionaliza n el doble rasero a nombre de la democracia y convierten a cualquier Estado de derecho en una mojiganga.

Cuando los ideales de igualdad, derechos humanos, libertad y dignidad son rot os por la pol ítica de conservar la paz mediante la fuerza , se vuelve probable la violencia contra esta ruptura, ya que nunca será estable un pa ís al que le han aplicado la agresión preventiva, pues mantener la estabilidad y el orden mediante este tipo de prevenci ón genera a su vez inestabilidad y caos, o sea, se crea un c í rculo vicioso.

El arte de gobernar de EEUU se p uede reducir al siguiente principio: la guerra es un m étodo viable para gobernar, f actible por cuanto ese pa ís goza de un indiscutible poder ío militar y sus fuerzas armadas, fueran donde fueran, han operado sin mucha dificultad; p ese a ello, su superioridad militar no ha redundado en victorias políticas. Puede ser que los pa íses invadidos estuvieran gobernados por tiranías de siete suelas, pero éstas deb ía n tener algún contrato social con sus ciudadano s; si no, ¿cómo explicar la apar i c i ó n de suicidas que arroj a n bombas contra su s libertadores occidentales?

A pesar de los esfuerzos por domina r e l Medio Oriente, las Fuerzas Armadas de E stados U nidos fueron en realidad derrotadas en Afganistán, Iraq y Siria; sin importar que sus guerras preventivas comenzar a n de un modo arrollador, con ej ércitos que operaban con un ímpetu sin parang ón en la historia, esto s triunfos fueron sofrenados por la resistencia de esos p a íses .

Se hubiera dicho que el Pentágono tenía todo bien calculado y que el dominio de la información repercutía favorablemente en las decisiones que adoptaba, que era capaz de tener iniciativas importantes, aupadas por sistemas conectados por redes con capacidad de mando, que produc ían informaci ón rápida y precisa en tiempo real, lo que en los frentes de batalla le daba superioridad en la t áctic a y la estrategia aplicada, t anto los oficiales como los gobiernos de turno estaban persuadidos de la victoria; sin embargo, lo que creyeron que terminar ía en pocas semanas, se extendi ó durante largos años, pues realmente el Pentágono no supo qu é hacer .

Al respecto, el expresidente Trump dijo algo que por primera vez dec ía un presidente de EEUU: «Pudiera ser que Obama sacara de mala manera a las tropas de Irak y parte de las desplegadas en Afganistán, pero meterse ahí fue, para mí, el peor error cometido en la historia de nuestro país… Nos gastamos siete trillones de dólares en Oriente Medio y millones de vidas, porque me gusta contar las vidas perdidas en ambos lados de la contienda». A l referirse a los líderes del Departamento de Defensa, dijo : «Quieren nada más que pelear guerras, para que estén felices todas estas maravillosas compañías que fabrican bombas, aviones y todo lo demás… No es deber de las tropas estadounidenses resolver conflictos antiguos en tierras lejanas de las que mucha gente nunca ha oído hablar».

Tal vez por eso, EEUU busca ahora vencer a Rusia y China, a los que estigmatiza como pa í ses del desorden, necesita reafirmar su hegemon ía y los piensa derrotar económicamente. Pero incluso en eso se equivoca, pues China le lleva la delantera. Tony Blair, exprimer ministro del Reino Unido, dijo: «Estamos llegando al final del dominio político y económico de Occidente. El mundo va a ser al menos bipolar y posiblemente multipolar. El mayor cambio geopolítico de este siglo vendrá de China, no de Rusia. Es la primera vez en la historia moderna que Oriente puede estar en igualdad de condiciones con Occidente. China tiene más de 1300 millones de habitantes, mucho más que toda la población de Norteamérica y Europa juntas, al mismo tiempo que su economía se aproxima a la de EEUU».

Es que la producci ón de EEUU cae en picada. Su poblaci ón, acostumbr ada a despilfarrar, actual mente no ve ni crecimiento ni perspectiva al guna, s ó lo ve crisis y estancamiento a largo plazo, como secuela de las guerras que su pa ís no pudo ganar, y presiente que no habr á triunfos en los conflictos en que est án empantanados.

Pese a ello, Washington quiere preserva r el status quo y el complejo militar-industrial necesita ganar dinero mediante contratos jugosos, adem ás hay funcionarios civiles y militares cuyas ambiciones se debe satisfacer; por eso se acepta la idea de Madeleine Albright, exsecretaria de Estado: «¿Qué sentido tiene tener estas espléndidas fuerzas armadas de las que siempre se habla si no las podemos utilizar?», palabras que son borr adas con la verdad de Perogrullo : «¿Para qué usarlas si no dan resultado?»

Un ejemplo de la aplicaci ón de la ley de la selva fue el asesinato de Daria Dúguina, licenciada en Filosofía de la Historia y periodista, que muri ó cerca de Moscú al explotar el coche que conducía; Daria e ra hija de Alexandr D ú gin, influyente filósofo ruso. Es dif ícil encontrar l a relaci ón entre esta víctima y los Neocon, que en 2014 produjeron el sangriento golpe de Estado de Kiev, pero s í la hay, Daria sostenía que el enfrentamiento en Ucrania era de origen cultural, «una lucha en la que Rusia defiende la cultura rusa y europea contra la cultura estadounidense, surgida de la interpretación de la igualdad según el liberalismo anglosajón», o Neocon .

Con este vil asesinato, cuyo silencio condenatorio de Occidente demuestra su doble rasero, Ucrania intenta elimin ar el pensamiento d e la v íctima, pacífico y difícil de combatir. Sus verdugos, al presentir la derrota ideológica, para acallarla optaron por el crimen, grave error porque eternizaron sus ideas.

El papa Francisco, a quien le conmovi ó tanta crueldad y se apiad ó de los refugiados, aconsej ó que se tomen medidas para poner fin a la guerra, se compadeci ó de los niños huérfanos, que han perdido a su s padre s o a su s madre s , sean rusos o ucranianos, pues la orfandad no tiene nacionalidad. Además, criticó la existencia de conflictos bélicos en otros países, como Siria o Yemen, que consideró una tercera guerra mundial en pedazos, que poco a poco se van uniendo para formar un abismo. Calificó de criminales a los que se benefician de los conflictos bélicos, que matan a la humanidad mediante el comercio de armas, y or ó por la paz entre Moscú y Kiev. Además expres ó: » Pienso en tanta crueldad, en tantos inocentes que están pagando la locura, la locura de todos los bandos, porque la guerra es una locura y nadie en la guerra puede decir: ‘No, no estoy loco’. Pienso en la pobre chica a la que en Moscú le explotó una bomba bajo el asiento de un coche, los inocentes pagan la guerra… los inocentes».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania convocó a Visvaldas Kulbokas, nuncio apostólico en Ucrania, para expresarle la profunda decepción de Kiev por las palabras del pontífice, que equipara n al agresor con la víctima. C ulpó al papa de no haber prestado nunca atención por las bajas ucranianas del conflicto y expresó la esperanza de que en el futuro la Santa Sede evite declaraciones injustas, que causan decepción en la sociedad ucraniana.

Por su parte, Andréi Yurash, Embajador de Ucrania en el Vaticano, dijo: «El discurso del papa fue decepcionante. No se puede hablar en las mismas categorías del agresor y el agredido, del violador y la violada. ¿Cómo es posible considerar víctima inocente a uno de los ideólogos del imperialismo ruso?» Previamente, el gobierno de Ucrania censuró la transmisión televisada del Vía Crucis del papa, por que desea ba paz para los pueblos de U crania y R us ia .

La intolerancia de Kiev, que no soporta la mínima imparcialidad, es la que convierte a su gobierno en el principal sospechoso del atentado. Denís Pushilin, Jefe de Estado de la República Popular de Donetsk, escribió que el responsable de ese crimen es el régimen terrorista ucraniano, pues la violencia es la práctica que ha ejercido siempre para silenciar a sus opositores. El tiempo, que es el mejor juez, le dará la razón.

