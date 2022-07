El mundo se rinde a los pies de Yulimar Rojas

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Yulimar Rojas demostró una vez más que no es una humana normal. Su gran capacidad de salto hace pensar que puede volar y esto quedó demostrado nuevamente en la final del salto triple femenino del Mundial de Atletismo Eugene 2022, certamen en el que se convirtió en leyenda.

🚨Final del #SaltoTriple 🏃‍♀️en #WCHOregon22 @WCHoregon22

➡️ ✨Yulimar Rojas✨ lidera la competencia con 15,47m en su segundo salto.

➡️ #WorldAthleticsChamp #FlyYuliFly 🇻🇪 #VuelaYuliVuela pic.twitter.com/am5BlJ0mr9

— Yulimar Rojas (@TeamRojas45) July 19, 2022 «Yuli» llegó a Eugene, Oregon, con un solo objetivo en la mente: convertirse en la primera atleta que gana tres mundiales consecutivos. Y esa ansiada tercera presea dorada finalmente llegó. La criolla se presentó en el estadio Hayward Field junto al resto de participantes de la final que, desde un principio, sabían que lucharían por el segundo y tercer lugar del podio.

Esto se evidenciaría a las primeras de cambio, cuando en su primer intento la caraqueña dejó un discreto registro de 14.60 debido a que no realizó debidamente su mecánica de salto, pero, aún así, le fue suficiente para colocarse líder de la prueba.

Sin embargo, tendría que cederle momentáneamente la cima a la jamaicana Shanieka Ricketts, quien realizó un 14.89 que se convertía en la mejor marca del año.

El segundo intento pondría todo en su lugar. Rojas salió decidida a demostrar quién es la dominadora mundial del salto triple y con un 15.47 no dejó dudas a la respuesta de esa pregunta. Un salto increíble que la catapultó directamente al primer lugar de la clasificación, con el adicional de conseguir la mejor marca del 2022 la cual no duró mucho tiempo en posesión de Ricketts, quien no podía creerlo.

Este sería suficiente para colgarse su tercera medalla dorada consecutiva en los mundiales de atletismo y convertirse en leyenda del deporte, en la única atleta de la historia que logra este hito, pues ni siquiera grandes saltadoras como Tatyana Lebedeva, Yargelis Savigne o Caterine Ibarguen habían conseguido la hazaña.

El resto de la competencia quedaría meramente para la disputa de los restantes metales, los cuales quedaron en posesión de Ricketts , quien se alzó con la plata gracias a su primer salto de 14.89, mientras que la local Tori Franklin obtuvo el bronce con lo justo al saltar 14.72 y superar a la cubana Leyanis Pérez Hernández que se quedó cuarta con 14.70.

Una vez más Yulimar Rojas hizo historia. Una vez más la venezolana demostró que no nació para practicar este deporte, pues el salto largo nació para ser dominado por ella. Una vez más el tricolor nacional ondeó por todo lo alto en un Mundial de Atletismo, el tercero consecutivo, después de consagrarse en Londres 2017 y Doha 2019.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

