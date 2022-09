El Mundial de la Fórmula 1 de 2023 tendrá un número récord de 24 carreras

Entornointeligente.com /

Así lo informa la propia FIA, que agrega que la adición del Gran Premio de Las Vegas como penúltima ronda del certamen amplia a 24 el número de pruebas de un certamen que contará con tres grandes premios en Estados Unidos, ya que se suma a las carreras de Miami (Florida) y Austin (Texas). El Gran Premio de Baréin abrirá el Mundial de 2023 el 5 de marzo, mientras que el de Mónaco, el 28 de mayo, se mantiene en el calendario. El de España será el 4 de junio y el de México el 29 de octubre. El Gran Premio de Abu Dabi ocupará su lugar habitual en el final de la temporada, el 26 de noviembre. El de Catar, el 8 de octubre, regresa tras un año de ausencia. «El calendario de la F1 de 2023 evitará coincidir con las 24 horas de Le Mans como parte de los esfuerzos de los miembros del WMSC para optimizar todos los calendarios de carreras del campeonato mundial», afirma la FIA. Calendario de Fórmula Uno del año 2023 05 marzo. GP Baréin. Sakhir. 19 marzo. GP Arabia Saudí. Yeda. 02 abril. GP Australia. Melbourne. 16 de abril. GP China. Shanghai. 30 abril. GP. Azerbaiyán. Bakú. 07 mayo. GP. Miami. Miami. 21 mayo. GP. Emilia Romagna. Imola. 28 mayo. GP. Mónaco. Mónaco. 04 junio. GP España. Barcelona. 18 junio. GP. Canadá. Montreal. 02 julio. GP. Austria. Spielberg. 09 julio. GP. Gran Bretaña. Silverstone. 23 julio. GP. Hungría. Budapest 03 julio. GP. Bélgica. Spa 27 agosto. GP. Países Bajos. Zandvoort 03 septiembre. GP. Italia. Monza 17 septiembre. GP. Singapur. Singapur 24 septiembre. GP. Japón. Suzuka 08 octubre. GP. Catar. 22 octubre. GP. Estados Unidos. Austin 29 octubre. GP. México. Ciudad de México 05 noviembre. GP. Brasil. Sao Paulo 18 noviembre. GP. Las Vegas. Urbano. 26 noviembre. GP. Abu Dabi. Abu Da bi. Today the FIA World Motor Sport Council has voted to approve the @F1 calendar for 2023. Read more about the record-breaking 24 GPs here: https://t.co/EubEX5bMzc #F1 pic.twitter.com/0vJ62nyM98

— FIA (@fia) September 20, 2022 (FIN) EFE/JSO Publicado: 20/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com