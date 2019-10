El modesto Granada asume liderato de la liga española

Entornointeligente.com /

El recién ascendido Granada continúa su gran paso en la Liga de España y con una victoria el domingo de 1-0 sobre el Betis asumió la cima luego de que el Barcelona tuvo que posponer su partido ante el Real Madrid. noticias relacionadas Los Celtics de Boston hacen debutar a Tacko Fall, jugador de 2,26 metros En el karate trabajan en el semillero El extremo Álvaro Vadillo firmó el tanto de los rojiblancos a los 61 minutos , suficiente para lograr su sexta victoria en 10 jornadas. El Granada ahora cuenta con 20 unidades y supera por una al Barsa, que no saltó al Camp Nou para afrontar el Clásico al tomarse la decisión de posponer el juego debido a la convocatoria de una marcha pro independencia en la capital catalana para el sábado. La competencia en España está muy cerrada al haber tres puntos de diferencia entre el Granada y el séptimo clasificado Villarreal. VEA TAMBIÉN Una actriz porno debutó en las artes marciales mixtas y así le fue VEA TAMBIÉN Panamá rompe expectativa en el regional 'Powerlifting' VEA TAMBIÉN Messi: 'No cambiaría nada de lo que he ganado por la Copa del Mundo' Granada pasó las últimas dos campañas en la Segunda División y para esta temporada ganó su boleto de regreso a la máxima categoría, en la que ha sido un local destacado con cuatro triunfos y apenas un descalabro; entre sus éxitos destaca un triunfo (2-0) sobre el Barsa el 21 de septiembre. Vadillo aprovechó la recuperación del esférico y arrancó a la puerta para definir, después de recibir la asistencia de Carlos Fernández, para romper el cero en el marcador. El Betis, ubicado en la antepenúltima posición en puestos de descenso con nueve unidades, tuvo la opción de emparejar, sin embargo el cobro de una falta de Sergio Canales se estrelló en el larguero a los 88. CHICHARITO MARCA EN TRIUNFO DE SEVILLA El ariete mexicano Javier Hernández convirtió su primer tanto en el torneo de liga con el Sevilla, que terminó imponiéndose en casa 2-0 al Getafe. El Sevilla escaló a la quinta posición al llegar a 19 unidades; el cuadro madrileño perdió el paso y es noveno con 13. “Chicharito” Hernández comenzó de titular su segundo juego en fila y celebró el primer tanto después de definir magistralmente un pase filtrado al área de Oliver Torres a los 69. El argentino Lucas Ocampo amplió la ventaja con un nuevo contragolpe en el que llegó al área con ventaja para vencer al arquero David Soria a los 78. OTROS RESULTADOS Con un tanto en la recta final del sueco Alexander Isak (82), la Real Sociedad se impuso como visitante 1-0 al Celta de Vigo para asumir la tercera posición de la tabla. El conjunto donostiarra llegó a 19 unidades; Celta de Vigo está con nueve unidades en la 17ma posición. Los locales terminaron con 10 elementos por la expulsión del galo Pape Diop a los 66 minutos; además de que el zaguero mexicano Néstor Araujo tuvo que salir de cambio lesionado. En el campo del Levante, con un tanto de Bernardo Espinosa el Espanyol se impuso 1-0 para dejar el sótano de la competencia. El conjunto del estratega Pablo Machín ahora se ubica en la penúltima posición con ocho puntos; Levante es 13ro con 11.

