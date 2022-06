El misterioso avión venezolano que aterrizó en Argentina

Entornointeligente.com /

La semana pasada, las autoridades argentinas retuvieron un avión de carga de propiedad venezolana, alegando las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. Cinco tripulantes iraníes y catorce venezolanos estaban a bordo, según confirmaron fuentes oficiales a IranWire, y entre ellos se encontraba el ex comandante del IRGC Gholamreza Ghasemi junto con varios miembros de la Fuerza Quds.

El avión, un Boeing 747-3B3(M) perteneciente a la empresa venezolana Emtrasur, aterrizó el lunes 6 de junio en el aeropuerto de Córdoba. Posteriormente voló de forma encubierta al aeropuerto internacional de Ezeiza, a pocos kilómetros de Buenos Aires, donde la policía esperaba con información de fuentes de inteligencia.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aduanas e Inmigración de Argentina y la Policía Federal participaron en la detención del avión y de su tripulación. La decisión se basó en el artículo 35 de la Ley de Migraciones argentina, que permite la incautación en caso de «sospecha fundada de que la verdadera intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio».

Los servicios de inteligencia locales habían recibido un aviso de Uruguay de que el avión se dirigía al país vecino. Las autoridades uruguayas no habían permitido que el avión aterrizara allí debido a las mismas sanciones estadounidenses. De no haber sido así, los argentinos no habrían sabido que el avión llevaba pasajeros iraníes.

¿Quiénes eran los iraníes a bordo?

El incidente no llegó a la prensa hasta el sábado, y solo entonces gracias a una petición de información del diputado argentino Gerardo Milman. Sobre el avión con matrícula YV3531, escribió: «Dado el enigmático comportamiento del vuelo, la confusa propiedad de la aeronave y la composición de la tripulación, pido a mis pares que me acompañen en este proyecto».

El mismo diputado presentó una denuncia contra los funcionarios que participaron en la operación en el aeropuerto. El avión, señaló, pudo viajar con éxito entre Córdoba y Buenos Aires «con el transpondedor apagado como si no quisiera ser localizado». La denuncia implica a:

José Glinskim, director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria;

María Florencia Carignano, jefa nacional de Migraciones;

Paola Tamburelli, administradora nacional de Aviación Civil;

Gabriela Logato, presidenta de la Compañía Argentina de Navegación Aérea;

Silvia Brunilda Traverso, directora general de Aduanas.

Debido a que el transpondedor estaba apagado, Milman escribió que sospechaba que el avión formaba parte de «una maniobra más profunda… [como] pruebas de reconocimiento de rutas». Sin embargo, dijo a los periodistas, «sería relevante para la seguridad de los argentinos confirmar, a través de las huellas dactilares, a todos los ciudadanos iraníes que llegaron en este vuelo al país. Hay que aclarar cuáles son sus intenciones en nuestro territorio, que todavía es bastante confuso.»

Un periodista argentino en Israel, Damián Pachter, reveló entonces las identidades de los tripulantes iraníes a través de un artículo publicado en Israel Today: Mohammad Khosraviaragh, Ghomlareza Ghasemi, Mahadi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi.

Gholamreza Ghasemi estaba registrado como capitán de la aeronave. Es accionista y miembro del consejo de administración de la aerolínea iraní sancionada Qeshm Fars Air. También fue anteriormente presidente de Iran Naft Airlines, posteriormente rebautizada como Karun, y es un antiguo oficial de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC).

Se cree que al menos dos de los otros miembros de la tripulación iraní tienen vínculos con la Fuerza expedicionaria Quds del CGRI, que además de incursiones en países vecinos a Irán es conocida por realizar ataques terroristas en el extranjero. Hasta ahora, la Policía de Seguridad Aeroportuaria argentina se ha limitado a informar de que el avión «transportaba autopartes para una empresa automotriz»; un funcionario argentino que participó en la operación dijo que «estuvo en Paraguay hace 15 días y llevó un cargamento de cigarrillos a Aruba».

El avión retenido

La empresa venezolana Emtrasur es la propietaria del avión Boeing 747 registrado con el número YV3531. Pero anteriormente pertenecía a Mahan Air, una compañía aérea iraní también sancionada por el presunto tráfico de armas. Curiosamente, la cesión del avión a la firma venezolana se produjo en el marco de un acuerdo de «cooperación turística» firmado en abril de 2019 entre Caracas y Teherán.

La firmante del acuerdo en nombre de Venezuela fue Stella Lugo Betancourt, designada por el presidente venezolano Nicolás Maduro como su representante en Argentina. Es decir, el avión figura como parte de una flota turística venezolana, pero cumple funciones de carga poco claras. El periodista argentino Ignacio Montes de Oca publicó en Twitter el documento que prueba el traslado.

El domingo por la tarde se supo que el abogado argentino Rafael Resnick Brenner había presentado un habeas corpus ante el juzgado federal de Lomas de Zamora por la aeronave y toda su tripulación, cuyos pasaportes han sido secuestrados. Resnick Brenner es un ex director de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el infame gobierno de Cristina Kirchner, afín a Teherán, que también tuvo buenas relaciones con Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro. Estuvo involucrado en uno de los casos de corrupción más resonantes de la historia argentina, conocido como el «Caso Ciccone», y finalmente fue despedido de la Administración de Ingresos Públicos por extorsionar a los ciudadanos.

Finalmente, en las primeras horas de este lunes, el juez Federico Villena rechazó el habeas corpus, pero concedió a los iraníes un permiso para pasar 15 días en Argentina o abandonar el país. Los pasaportes siguen retenidos porque hay sospechas válidas, pero todo parece indicar que los iraníes volverán a partir en breve, en el mismo avión misterioso.

ENLACE ORIGINAL: https://iranwire.com/en/world/104807-the-mystery-venezuelan-plane-carrying-irgc-officers-grounded-in-argentina

