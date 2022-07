El misterio de los Jardines Colgantes de Babilonia continúa: podrían no estar donde los historiadores creían

Entornointeligente.com /

Los jardines colgantes de Babilonia son una de las siete maravillas del mundo antiguo. Las leyendas hablan de unos majestuosos jardines construidos en vertical rebosantes de flores y árboles exóticos, con cascadas y riachuelos bañándolo todo. Siempre se han situado en la antigua Babilonia , pero un estudio de Oxford podría cambiarlo todo.

La localización de estos jardines es uno de los grandes enigmas de la humanidad. Los escritos clásicos que lo referían son del siglo IV aC y lo atribuyen a la antigua Babilonia, que hoy en día se sitúa en el desierto de Irak . Concretamente dicen que fue el rey Nabucodonosor II el que mandó construirlos como el mejor regalo de cumpleaños para su esposa de la historia.

Pero un estudio publicado en formato libro sobre los Jardines de Babilonia de Oxford plantea una cuestión revolucionaria. ¿Y si no estuvieran en Babilonia? Esta hipótesis se basa en que las fuentes grecorromanas a menudo confundían Asiria y Babilonia y en que las escenas de caza descritas en los escritos sobre estos jardines encajan mejor con los grabados de Asiria (actual norte de Irak, Irán y sudeste de Turquía).

Hoy en Amazon por 16,55€ Así pues, la asirióloga británica Stephanie Dalley , autora de esta investigación, abre la vía a plantear que los Jardines Colgantes de Babilonia puedan situarse en realidad en el Palacio de Nínive y en el río Tigris . Un lugar que encaja con las descripciones y con el sistema de acueductos sofisticado del antiguo reino. ¿Podría esta teoría resolver el gran misterio arqueológico? Solo el tiempo lo dirá.

Fotos | Wikipedia Commons .

