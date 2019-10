El “misterio” de los 9.000 colchones abandonados en Torrevieja en tres meses

Entornointeligente.com /

La retirada de casi 9.100 colchones abandonados en las calles de Torrevieja durante los pasados meses de julio, agosto y septiembre supone un auténtico “misterio” para las autoridades locales, que no tienen una explicación para esta situación tan sorprendente.El servicio de limpieza municipal ha recogido en los tres meses un total de 9.081 colchones, lo que supone una media de unos 100 diarios.La concejal de Aseo Urbano, Carmen Gómez Candel, ha manifestado que es algo que no tiene sentido porque cuando un particular adquiere uno de estos artículos en una tienda, “el comercio que le suministra el nuevo retira el viejo, y está obligado a llevarlo a un vertedero autorizado”.Los cerca de 9.100 colchones abandonados generalmente cerca de contenedores urbanos han provocado un gasto de 163.458 euros al consistorio, que ha procedido a la retirada para su traslado al vertedero correspondiente.El ayuntamiento ha constatado, tras preguntar a varios establecimientos de muebles de la ciudad, que “no ha habido un aumento significativo de las ventas de colchones respecto a otros aáos”, lo que aáade misterio al asunto.Según los datos del ayuntamiento, en lo que va de aáo se ha retirado de la vía pública de Torrevieja un total de 716.660 kilogramos de residuos, lo que ha obligado a realizar 181 viajes al vertedero.Pese a que aún quedan más de dos meses para que termine el aáo, ya son más de 200.000 kilogramos adicionales a todo lo recogido durante 2018 “y casi 70 viajes más” a la planta de residuos.La concejal ha destacado que durante estos meses “el servicio de limpieza viaria se ha visto desbordado por la gran cantidad de vertidos incontrolados que se han producido”.Por ello, ha pedido la colaboración de todos los ciudadanos para acabar con este problema “y así mejorar la imagen de Torrevieja”, y ha recordado la existencia del email [email protected] al que los ciudadanos pueden dirigirse para trasladar cualquier incidencia o denunciar a quienes realizan estos vertidos aportando vídeos o fotografías.El objetivo es poder sancionar a quienes realizan estos vertidos “garantizando en todo momento el anonimato de quienes lo comuniquen” ya que, ha recordado la concejal”, “es función de todos tener nuestra ciudad limpia”.Torrevieja también dispone de un teléfono para el servicio de recogida “puerta a puerta” de enseres (el 96 670 23 90), que este aáo ha sumado 884 llamadas.Ya que la recogida de enseres ascendió a 8.284 elementos, las citadas 884 llamadas reflejan que un total de 7.400 objetos han sido recogidos en lo que va de aáo tras ser abandonados de forma incontrolada.

