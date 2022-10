El miserable salario minimo tiene al PSUV bailando en un tusero

Entornointeligente.com /

El partido de gobierno fundado por Chávez se rige por un estatuto saturado de la palabra socialista, pero con una práctica política diaria signada por el populismo de esa agrupación Social –Demócrata; ente políticos especialista en ganar elecciones en una democracia burguesa como la venezolana

En América Latina hay ejemplos de lo que estamos afirmando: el Aprismo en el Perú, el Peronismo en Argentina, el Priismo en México y el Chavismo en Venezuela,En Argentina el peronismo da «patadas de ahogado y en el Perú ya nadie se acuerda del APRA y en Mexico ocurre algo igual con el octogenario PRI, mientras que en Venezuela el joven movimiento populista — hoy en el poder– comienza su decadencia por el giro que da actualmente hacia el neoliberalismo: Estacorriente política del capitalismo nace siempre como una emoción, después se transforma en una esperanza y luego en una fe, y es aquí cuando se inicia la decadencia ,por no poder cumplir lo prometido al pueblo y por desdeñar a la clase obrera como sujeto histórico de toda revolución socialista

Claro que esos cambios no ocurren de manera espontánea sino sujeto a circunstancias muy específica y lo único que ha alargado la llegada de la crisis política en el PSUV es la errada y pusilánime política de los comunistas agrupados en el PCV y » bozaleado» en el Polo Patriótico y a la corrupta oposición neoliberal

Las elecciones del 2024 mostraran a un PSUV enfermo de demagogia, pero con posibilidades de

superar su crisis, debido a que la derecha y la centro derecha está pegada a la teta del imperialismo y con unos lideres mediocres incultos con poco capacidad de aglutinar el descontento.

La crisis del chavismo comienza en el 2012, que si bien gana las elecciones, pone evidencia la pérdida de un millón de votos del PSUV y a partir este fenómeno político los partidos del PP aportan ls votos para evitar derrotas, sin embargo en el 2015 reciben una paliza electoral con motivo de la elecciones para elegir la nueva Asamblea Nacional,

En la elecciones para gobernadores de estados el PSUV llega de segundo en cantidad de votos pero la división de la centro derecha lo salva.

El fenómeno puede repetirse o no en el 2024 dependiendo de que la izquierda no marxista se agrupe en un frente único porque por ahora los marxista-leninista somos una minoría y las elecciones burguesas no es lo fundamental para los partidarios del socialismo científico

El otro peligro que afronta el PSUV es el crecimiento sin prisa pero sin pausa, de las tres corrientes internas que existen en el partido de gobierno: los diosdadistas, el Madurismo y la corriente militarista liderada por Padrino López Así vemos la política venezolana cuando está por finalizar el año 2022

