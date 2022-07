El Ministerio de Ambiente reduce los límites del área protegida de Donoso

Entornointeligente.com /

Después de 13 años de haber sido declarada como área protegida, bajo la categoría de manejo de «área de usos múltiples», Donoso, en Colón, fue objeto de una modificación en lo referente a sus límites.

En Gaceta Oficial del 15 de julio está la Resolución DM-0139-2022 del Ministerio de Ambiente, del 11 de julio de 2022, a través de la cual se establece que la reserva, que inicialmente contaba con 195 mil 917 hectáreas, ahora tendrá 112 mil 882 hectáreas, tanto de superficie marina como terrestre. Es decir, 42.3% menos a su extensión original.

¿Qué sucedió para que eso ocurriera? El principal argumento de las autoridades del Ministerio de Ambiente es que cuando se creó el área protegida en 2009, todo el distrito fue declarado reserva, incluyendo las comunidades y las fincas. Eso impedía que los dueños de viviendas o terrenos pudieran poseer títulos de propiedad.

Poco después, apareció también la actividad minera, lo que volvió más complejo el manejo de esta reserva.

De hecho, en un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente como parte del proceso de consultas que llevó a cabo para elaborar un plan de manejo en esta zona, la entidad detalló que sobre Donoso había una gran presión debido a distintas actividades humanas.

Por ejemplo, precisó que había en trámite mil 796 solicitudes de titulación de tierras, que abarcan unas 71 mil 903 hectáreas. A esto habría que agregar la concesión minera, que abarca 12 mil 955 hectáreas, lo que supone que, entre trámites de titulación y la concesión minera, el 43% de la superficie del lugar estaba solicitada.

Según el diagnóstico de la entidad, se identificó que la ganadería y la agricultura constituyen las actividades económicas que mayor extensión de territorio han ocupado. No obstante, también la minería posee un papel importante dentro de las actividades económicas que se realizan en el área. La minería se despliega fundamentalmente en el sector oeste del área protegida.

Las razones

Según el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, la modificación de los límites del área protegida de Donoso «resuelve» el derecho humano a la vida, a la alimentación y a la propiedad de los residentes en los distritos de Omar Torrijos y Donoso, ambos en Colón.

«Solo se redujeron las áreas que desde el año 2009 estaban habitadas y trabajadas por los residentes. La entidad [Ministerio de Ambiente] compensará con la ampliación de otras áreas protegidas del sistema nacional de áreas protegidas, en los próximos meses», puntualizó el ministro.

Agregó que cuando se creó esa reserva ecológica en el año 2009, se «atentó» contra otros derechos humanos de los residentes de la zona.

Uno de los puntos que establece la resolución divulgada esta semana es que en un término de 18 meses, contados a partir de la promulgación en Gaceta Oficial, el Ministerio de Ambiente deberá llevar a cabo un estudio en aquellas áreas que tienen «valores de conservación» y que quedaron fuera de la nueva delimitación de Donoso, a fin de ser incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Los cuestionamientos

Para el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), estamos en presencia de una «movida nefasta» para las áreas protegidas, promulgada en un momento en que los panameños luchan por sus derechos más básicos y pueden no notar la decisión.

«El resultado de esta modificación del área protegida de Donoso es un reducto de tierras con poca conectividad, amenazadas por nuevas invasiones, que el Gobierno no se ha comprometido a administrar y manejar», indicó la oenegé.

También señaló que el Ministerio de Ambiente, en lugar de diseñar un proceso técnicamente robusto y blindado legalmente para reconocer los derechos de las comunidades de los distritos Donoso y Omar Torrijos, ha dejado el camino libre para aquellos políticos y especuladores que por años han perseguido la titulación de las áreas protegidas.

La oenegé no tiene dudas de que hay presiones para replicar este modelo en otras áreas protegidas y que otro gran perdedor es el derecho a la participación ciudadana, ya que los comentarios presentados durante la etapa de consulta pública no han impactado el diseño de la medida tomada.

Susana Serracín, parte de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, subrayó que a pesar de los sustentos técnicos y jurídicos presentados al Ministerio de Ambiente por parte de un número plural de organizaciones ambientales y sociales basadas en «concienzudos análisis», esta cartera decidió darle una «suerte de golpe bajo» a la gobernanza y la gestión de áreas protegidas.

De acuerdo con Serracín, en la sustentación de la medida adoptada sobre Donoso se destacan varios aspectos engañosos, entre ellos, que no hay violación al principio de no regresión en materia ambiental y que supuestamente se busca favorecer a ocupantes que estaban antes de la creación del área protegida, cuando en realidad no hay un inventario serio de este punto y además, en todo caso, estas personas pudieran obtener su título de propiedad sujetos al plan de manejo.

«Sin embargo, lo más grave salta a la vista y es que esta administración continúa en su oprobioso y deleznable trabajo de hacerle el vestido a la medida a la minería en esa zona, eliminándole cualquier cortapisa», dijo.

